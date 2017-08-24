HDP'li Sibel Yiğitalp hakkında yeni fezleke hazırlandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Millitvekili Sibel Yiğitalp hakkında, \'Terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama\' suçlarından yeni bir fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı\'na gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü\'ne gönderilen fezlekede, 28 Ağustos 2016 tarihinde HDP\'nin merkez Sur İlçe teşkilatı tarafından olağan kongre düzenlendiği, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp\'in de burada bir konuşma yaptığı belirtildi. Fezlekede, Yiğitalp\'in Sur İlçesi\'nde güvenlik güçlerince PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyon hakkında yaptığı konuşmanın, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama\" suçlarını oluşturduğu kaydedildi. Fezlekede, Türk Ceza Kanunu\'nun 314/1-2 maddesinde yer alan, \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama\' suçu ile ilgili soruşturma yapılmasının, Adalet Bakanı\'nın iznine tabi olduğu ifade edildi. Şüpheli hakkında belirtilen suçtan soruşturma izni verildiği takdirde, \'Terör örgütü propagandasını yapmak\' suçlarından yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde fezleke düzenleneceği de belirtildi.

Adalet Bakanı\'nın soruşturma izni vermesi ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Yiğitalp hakkında \'Terör örgütü propagandası\' ile \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama\' suçlarından 1.5- 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.