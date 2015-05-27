HDP'li Seher Akçınar: Erdoğan'ın siyasi propaganda olarak kullandığı Kürtçe Kuran ilk değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu mitinglerinde elinde Kürtçe Kuran'la halka hitap etmesine ilişkin olarak, "Diyanet’in meali henüz piyasada yok. Muhtemelen henüz dağıtılamayan Diyanet’in Kürtçe Meali, sırf Cumhurbaşkanı onu miting kürsüsünden istismar aracı olarak kullanabilsin diye kendisine özel olarak ulaştırılmış" açıklaması ile dikkat çeken HDP Erzurum Milletvekili Adayı Seher Akçınar, "Kuran-ı Kerim'i ilk kez Kürtçeye merhum Abdullah Varlı Hocamız 1992'de tercüme etti. Diyanet, Kürtçe olduğu gerekçesiyle yayınlamadı. Bunun üzerine hocamız 1994'te kendi imkanlarıyla yayınladı" dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Akçınar, "Halkımız, melelerimiz, seydalarımız... Kürtçe Kuran-ı Kerim'i kendi imkânlarıyla yayınladıktan tam 21 yıl sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, seçime yakın bir süreçte Kürtçe Kuran'ı basıyor. Dağıtımını yapmadan bir tanesini Cumhurbaşkanı'nın eline veriyor, meydanlarda siyasi propaganda olarak kullanılsın diyor" ifadesini kullandı. "Bu çok sorunlu bir yaklaşım" diyen Akçınar, şöyle devam etti:

"Ayrıca bu bir lütuf da değildir. Sen Kürtçe Kuran-ı Kerim'i basmak zorundasın... Kaldı ki sen bassan da, basmasan da zaten 21 yıl önce bu halk bu kitabı basmış. Benim melelerim, seydalarım Kürtçe din derslerini veriyor. Benim senin lütfuna ihtiyacım yok. Sen bunu benim gözüme sokamazsın."