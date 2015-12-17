HDP'li Sarıyıldız: Silopi'de askerler bir evi işgal etti, ev halkının evden çıkmasına dahi izin verilmiyor

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silopi’de “askerlerin bir evi işgal ettiğini” iddia etti. Askerlerin hendeklerin olmadığı bir bölgede iki katlı bir evin üst katına zorla yerleştiği öne süren Sarıyıldız “Evin mutfağı ve diğer odaları fütursuzca kullanan askerler ev halkının evden çıkmasına dahi izin vermiyor” ifadesini kullandı.

Sarıyıldız’ın 14 Aralık saat 23:00’den bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan Silopi’ye ilişkin olarak Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle: