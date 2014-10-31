HDP'li Sarıyıldız: IŞİD'e eyvallah Kürt'e infaz

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Türkiye-Kobanê sınırında askerlerin açtığı ateş sonucu Mustafa Xelîl adlı gencin ağır yaralanmasını Meclis gündemine taşıdı.

Konu hakkında İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya yazılı soru önergesi veren Sarıyıldız, “Devletin Suriye, Irak ve Rojava’da büyük katliamlara ve vahşete neden başta IŞİD olmak üzere diğer paramiliter güçlere rahatlıkla geçmesine izin verdiği sınırların, savaştan kaçan Kürtler için infaz sınırlarına dönüştüğünü” ifade etti. Sarıyıldız, “IŞİD’e eyvallah, Kürt’e infaz” dedi.

‘İnfazlar Rojava’yı tanımamanın sonucu mu?’

Kobanê sınırında cirit atan IŞİD çeteleri ile sohbet eden askerlerin “IŞİD’e eyvallah Kürde infaz” yaklaşımının Kürt kamuoyunda toplumsal öfkeyi giderek arttırdığına dikkat çeken Sarıyıldız, İçişleri Bakanı Ala’ya şunları sordu:

“-Mustafa Xelîl adlı Rojavalı, sınır ihlali yapmadığı halde kendi aracının yanında bulunduğu esnada neden askerler tarafından üzerine ateş açılmıştır?

-Olay hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır? Olayın yaşandığı gün sınırda görev yapan askerlerin ifadesine başvuruldu mu?

-Mustafa Xelîl’in yaralandığı olay esnasında çalışır vaziyette olan termal kameralar var mıdır? Varsa görüntü kayıtları incelendi mi?

-Kobanê’de IŞİD örgütünün vahşi saldırılarından kaçan insanların korunmak amaçlı Türkiye’ye geldikleri bilindiği halde neden üzerlerine silah ile ateş açılmaktadır?

-Sınırdaki keyfi infazların ve yaralanmaların önüne geçmek için bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Rojava sınırında yapılan infazlar, Hükümet’in Rojava’yı tanımama ve yalnızlaştırma politikalarının bir sonucu mudur?

-Son iki yılda sınırlarda öldürülen Rojavalı yurttaşlara ilişkin yürütülen soruşturmalar ne aşamadadır? Davaya dönüşen soruşturmalar var mıdır? Var ise yargılanan kaç kamu görevlisi bulunmaktadır?

-Türkiye’de hükümetiniz döneminde kaç kişi sınırlarda öldürüldü? Bu ölüm vakalarının illere göre dağılımı nasıldır?”