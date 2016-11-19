HDP'li Sancar: Çocuk istismarı ve tacizi bu iktidarın alnında kara bir leke

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, AKP’nin çocuk istismarcılarına önemli avantaj sağladığı ifade edilen ve gelecek hafta TBMM’de oylanacak düzenlemeyi “İnsanlık ayıbıdır, hatta insanlığa karşı suçun tecavüzü teşvik eden bir uygulamadır” sözleriyle değerlendirdi. Sancar, Ensar Vakfı'nda yaşanan tecavüz skandalını da hatırlatarak "Çocuk istismarı ve tacizi konusu bu iktidarın alnında kara bir leke olarak duruyor ve belki de en ağır ve en koyu lekelerden biri olarak geçecektir tarihe" dedi.

AKP’nin daha önce tepki çeken yasaları bekletip en elverişli bulduğu ortamda gündeme tekrar getirdiğine dikkat çeken Sancar, “Çocuk istismarı ve tacizi konusu bu iktidarın alnında kara bir leke olarak duruyor ve belki de en ağır ve en koyu lekelerden biri olarak geçecektir tarihe” diye konuştu.

“OHAL’i fırsat bilip…”

Sancar T24’e Meclis’te olmamalarının bu düzenlemenin geçmesini kolaylaştırdığına dikkat çekti ve şu değerlendirmeleri yaptı:

AKP’nin yeni bir girişimi değil, aslında hep vardı tepkiler gelince geri çekiyorlar. Ortamı kendileri için elverişli buldukları durumda bu planladıkları bu ve buna benzer düzenlemeleri hemen getiriyorlar. Kayyum meselesi öyle oldu önce torba kanundan çekip OHAL’i fırsat bilip uyguladılar. Üniversite rektörlerin seçimle iş başına gelmesini engelleyen düzenlemeyi de önce çektiler sonra fırsat bulunca hayata geçirdiler.

“Çocuk istismarı bu iktidarın alnında kara bir leke”

“Çocuk istismarı ve tacizi konusu bu iktidarın alnında kara bir leke olarak duruyor ve belki de en ağır ve en koyu lekelerden biri olarak geçecektir tarihe. Çünkü çocuk istismarıyla ilgili daha önce ortaya çıkan durumlarla ilgili neler yaptıklarını da hatırlayalım. ENSAR Vakfı tartışmasını hatırlayalım. Bu konuyla ilgili kurulan Meclis Komisyonu, Karaman Komisyonu’nun nasıl işlevsizleştirildiğini bütün bunları AKP yaptı.

“Bunu AKP yaptı”

Rıza ne zaman var tartışması hukukta belli bir çerçeveye oturmuş zaten. Yani evrensel standartlar var. Belli bir yaşın altında olanlar çocuk olarak kabul ediliyor. Bu uluslararası ilkelere öre 18’dir. Türkiye’de bu sözleşmelere taraftır. Ama bu yaşın altındaki kız çocuklarına evlendirilmesinde rıza bulunduğunu iddia etmek apaçık ağır bir yalandır ve ikiyüzlülüktür. Burada hangi faktörlerin devreye girdiği bu çocukları hangi şiddet ve baskı yöntemleriyle evlendirildiğini bilmeyen mi var. Türkiye’de bu bir sır değil. Binlerce yüzbinlerce vaka var. Bu konuda çok başarılı çalışmalar yürüten kadın örgütlerinin raporları, verileri herkesin ulaşabileceği yerdedir.

“Tecavüze teşvik”

Böyle bir düzenleme bir insanlık ayıbıdır hatta insanlığa karşı suçun tecavüzü teşvik eden bir uygulamadır. Meclis’te değildik belki bu da düzenlemeyi geçirmeyi kolaylaştırmıştır. Ama buna karşı mücadelemizi her alanda her yerde sürdüreceğiz bu konuda çalışan mücadele yürüten örgüt ve çevrelerle ortak mücadeleyi yürüteceğiz zaten.