HDP'li Sancar: Binali Yıldırım son derece pozitif, kendisine çok saygı duyuyoruz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın son başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım için "Son derece pozitif, kendisine çok saygı duyuyoruz" dediğini aktardı.

Altaylı, Yıldırım ile 5 günlük seyahatin detaylarını "Son Başbakan’la 5 gün izlenimleri" başlıklı köşesinde yazdı. Altaylı şunları paylaştı:

Biliyorsunuz, geçen hafta son başbakan ve şimdinin TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile 5 günlük bir seyahat yaptık.

Önce G20 parlamento başkanları toplantısı için Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e gittik.

Oradan da Yıldırım’ın Senegal Cumhurbaşkanı ve Senegal Meclis Başkanı ile ayrı ayrı yapacağı görüşmeler için Senegal’e geçtik.

Aşağıda okuyacağınız satırlar, bu geziyle ilgili izlenimlerimdir.

Seyahatte sadece TBMM Başkanı Binali Yıldırım değil, TBMM Başkanlık Divanı üyesi tüm partilerden milletvekilleri ile beraberdik.

AK Parti’den, CHP’den, MHP’den, İYİ Parti’den ve HDP’den milletvekilleri ile.

Sevilen bir TBMM Başkanı

- Öncelikle şunu belirteyim: Binali Yıldırım tüm partilerde olumlu intiba bırakmış iyi bir TBMM Başkanı. Bunu söyleyince “Yalakalık yapıyorsun" diyenler olacaktır. Alakası yok. Şöyle bir örnek vereyim: Buenos Aires’te Büyükelçilik rezidansında Yıldırım ve milletvekilleri ile sohbet ediyorduk. Bu sohbet sırasında Binali Bey’e yerel seçimler ve HDP ile ilgili bir soru sordum. Binali Bey, kırıp dökmeden, kimseyi kırmayacak ve Anayasal Hukuk Devleti kavramının zedelenmesini önleyecek türde bir yanıt verdi. Bu sırada TBMM Başkanvekili ve HDP Mardin Milletvekili Prof. Mithat Sancar lafa girdi ve “Fatih Bey, bu konuyu kapatalım” dedi.

Daha sonra rezidansın bahçesinde Mithat Bey ile sohbet ederken, “Yanlış anlamayın. Konuyu kapatmak istememin nedeni Binali Bey’e olan saygımız ve muhabbetimiz. Kendisi gerçekten son derece pozitif, konulara çok yapıcı yaklaşan bir Meclis Başkanı. Kendisine çok saygı duyuyoruz. Bu yüzden bu tartışmayla Binali Bey’i sıkıntıya sokmak istemedik” dedi. Tüm milletvekilleri ile sıcak bir ilişkisi olduğunu tüm seyahat boyunca gözlemledim. Tam bir tarafsız, tüm partilere eşit mesafede durmaya çalışan ama AK Partili kimliğini unutmadan bunu yapmayı beceren bir Meclis Başkanı portresi gördüm.

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