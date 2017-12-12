HDP'li Pir'e, 'kamu düzenini bozmadan merdivende oturma' fezlekesi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, DBP il binası önünde, \'Kamu düzenini bozmadan, herhangi bir slogan atmadan\' merdivende oturarak, \'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme, bunların hareketlerine katılma\' suçundan fezleke hazırlayarak dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı\'na gönderdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ekim 2016 tarihinde DBP Diyarbakır il binası önünde DBP ve HDP\'lilere yönelik gerçekleştirilen operasyonları protesto eylemine katılan ve merdivende oturma eylemi gerçekleştiren partililer arasında bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir ile ilgili fezleke hazırladı. \'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma\' suçu ile hazırlanan fezlekede, 13 Ekim 2016 tarihinde DBP il binası önünde emniyet görevlilerince gerekli tedbirler alındığı, il binasına gelen yaklaşık 100 kişilik grubun bina girişinde bulunan merdivenlere oturmaya başladıkları görülmesi üzerine grup içerisinde bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Feleknas Uca ile yapılan görüşmede, kendilerine Diyarbakır Valiliği\'nin yasaklama kararı hatırlatıldığı belirtildi. Fezlekenin devamında şöyle denildi:

\"Devam eden süreçte bahse konu grubun bina girişinde bulunan merdivenlerde, yola taşmadan, kamu düzenini bozmadan, herhangi bir slogan atmadan ve herhangi bir yazılı materyal açmadan oturmaya devam ettikleri görülmüş, söz konusu kitleye hitaben yapılan tüm ikaz ve uyanlara rağmen dağılmaması, çoğunluğunun milletvekili, parti yöneticisi ve üyelerinden oluşması ve parti binasının ana giriş kapısında bulunan merdivenler üzerinde, yola taşmadan, kamu düzenini bozmadan, herhangi bir slogan atmadan ve herhangi bir yazılı materyal açmadan oturmaya devam etmelerinden dolayı istenmeyen olayların önüne geçilmesi amacıyla emniyet görevlilerince kitleye müdahale edilmemiştir. Grup saat 17.45 sıralarında yapmış oldukları oturma eylemine son vererek parti binasına giriş yapmışlardır. HDP milletvekili olan Ziya Pir\'in de yukarıda belirtilen oturma eylemine katıldığı, bu suretle 2911 Sayılı Kanunun 28/1 maddesinde belirtilen, \'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma\' suçunu işlediği anlaşılmıştır.\"

Adalet Bakanlığı\'na gönderilen fezleke sonunda, Ziya Pir\'in halen HDP Diyarbakır milletvekili olması nedeniyle hakkında TBMM\'ince Anayasa\'nın 83\'üncü Maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi.



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