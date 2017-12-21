HDP'li Pir ve Önder'in yargılanmasına devam edildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir\'in, \'terör örgütü üyeliği\', \'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\' ve \'terör örgütü propagandası yapma\' suçlarından 33, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder\'in ise \'terör örgütü üyeliği\', \'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\' ve \'terör örgütü propagandası yapma\' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Pir, Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davasının 4\'üncü duruşmasına katılmazken, avukatları Ferhat Kılınç ve Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı verilen savcı, Ziya Pir hakkında \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\' suçundan yeni bir fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiğini belirterek, bu fezlekenin akibetinin sorulmasını istedi. Ziya Pir\'in avukatları Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Ferhat Kılıç savcılığın talebinin yasaya uygun olmadığını savunurken şu görüşleri savundu:

\"Müvekkilimizin bu dosyasında toplam 4 konuşma ve 3 fezleke var. Yargılamanın genişletilmesi talebimiz var. Müvekkilimizin bu konuşmaları yaptıktan sonra herhangi bir toplumsal eylem olup olmadığının tespiti çok önemledir. Savcılığın müvekkil ile ilgili düzenlenen yeni fezlekeyi neden bu dosyaya istediğini anlamak mümkün değildir. Önümüzdeki dosya ile sınırlıyız. Geçtiğimiz hafta HDP ve CHP milletvekillerine sayısız fezleke gönderildi. Ne ilginçtir ki; AKP ve MHP milletvekilleri hakkında bir fezleke yoktur. Bu nedenle mütalaayı kabul etmiyoruz.\"

Mahkeme, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca düzenlenen fezlekenin hangi aşamada olduğunun sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder\'in yargılanmasına da Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Önder\'in katılmadığı duruşmada, sanık avukatları Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Ferhat Kılıç müvekkillerinin konuşmaları ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun kendilerine verilmesini isteyerek, süre talep etti. Sanık avukatlarına bilirkişi raporuna karşı diyecekleri ve yargılamanın genişletilmesine dair taleplerini bildirmeleri için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.