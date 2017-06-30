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HDP’li Pir: Türk bakanlar, Almanya’ya gidip para istedi

Pir, bakanların üç kere Almanya'ya gittiği iddia etti

30 Haziran 2017 02:14

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, “bakanların 16 Nisan’daki referandumdan sonra Almanya’ya gidip para istediğini ancak bu talebin geri çevrildiğini” iddia etti.

1habervar’a konuşan Pir, Almanya’da düzenlenecek G20 zirve öncesi önemli bir iddia ortaya attı.

Pir iddiasıyla ilgili şunları dile getirdi:

“Türk bakanlar, referandumdan sonra üç defa Almanya’ya gidip ‘ekonomik sıkıntımız var’ diyerek para dilendi. Bakanlardan Mehmet Şimşek ve Nihat Zeybekçi kredi istedi. Üçünde de geri çevrildiler. Almanlar, ‘siz içeride hukuksuzluk ve adaletsizlik yaparken, milletvekillerini ve gazetecileri cezaevine atarken biz sizinle bu konuda işbirliği yapamayız’ dediler.”

Programın tamamını izlemek için tıklayın.

 

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