HDP'li Pervin Buldan: Demirel de hesap vermeden gidenlerden!

HDP'li Pervin Buldan, Türkiye siyasetine damga vuran isimlerden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hayatını keybetmesi sonrası bir tweet attı. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Buldan, "Süleyman Demirel de hesap vermeden gidenlerden!" dedi.

Attığı tweet sonrası bazı takipçilerinden gelen tepki mesajları üzerine Buldan, şunu söyledi:

"Süleyman Demirel 'Savaş Buldan* ölüm listesinin başında olmalı' demişti. Hesap vermeden gitti. İsyanım bunadır!"

Kenan Evren için de benzer bir tweet atmıştı

Pervin Buldan, 9 Mayıs'ta hayatını kaybeden 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren için de benzer ifadeleri kullanarak, "Sende hesap vermeden gittin ya Kenan Evren, sende hesap vermeden gittin..." demişti.

Buldan'ın Demirel'in ölümüyle ilgili paylaştığı tweetler şöyle:

*Pervin Buldan'ın kocası Savaş Buldan, Tansu Çiller'in başbakanlı olduğu 2 Haziran 1994'te İstanbul Yeşilyurt Çınar Oteli'nde yanında bulunan Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'la birlikte kaçırılmış, 4 Haziran 1994 tarihinde Bolu'nun Yığılca ilçesi Yukarıkaraş köyü yolunda öldürülmüş olarak bulunmuştu.