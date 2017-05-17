HDP’li Paylan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi; gerekçe, duruşma salonundan çıkmamak!

Adalet Bakanlığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Can Dündar ve Erdem Gül’ün 25 Mart 2016 tarihli duruşmasında ‘görevli memurun görevini yapmasını engellediği ve yargılamanın gizliliğini ihlal ettiği’ iddiasıyla HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye gönderdi. Hakkında ilk fezleke olduğunu belirten Paylan, “Mahkemelerin hepsi cumhurbaşkanının artık ne düşünür diye her konuda adım atıyorlar. Çoğunlukla talimatlanmış, partili bir yargı var” dedi.

Paylan, Can Dündar ve Erdem Gül duruşmasında mahkeme başkanı ile yaşanılan ‘müdahil olma’ talebinin fezleke talebine yol açtığını belirterek, “Mesela Cumhurbaşkanının müdahillik talebi kabul edilirken bize suç duyurusunda bulunan bir mahkeme ile karşı karşıyayız. Bu uyduruk bir fezleke. Bu uyduruk fezlekelerden o kadar çok insanı, gazeteci ve siyasetçi tutukladılar ki” diye konuştu.

TBMM’ye son haftalarda özellikle CHP ve HDP’li vekilere dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezlekeler gönderilirken, Paylan hakkında düzenlenen fezleke konusunda T24’e şunları söyledi:

Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı duruşmada mahkeme başkanı gizlilik kararı aldı ve Cumhurbaşkanı'nın müdahillik talebini kabul etti. O anda ve hemen ara verildi. Biz de müdahil olmak istiyoruz dedik, sonuçta bu Cumhurbaşkanı'na karşı değil, Meclis’e karşı yapılmış bir darbe. Sonra görüşme talebimiz oldu mahkeme başkanıyla ama görüşmek istemedi, talebimizi reddetti. Salonda bekledik talebimizi tekrar iletmek için ama o gelir gelmez yalnızca ‘salonu terk etmeyen milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiğini söyleyip salonu terk etti ve duruşmayı erteledi.

Mahkemelerin hepsi Cumhurbaşkanı ne düşünür diye konuda adım atıyorlar. Çoğunlukla talimatlanmış bir yargı, partili bir yargı var. Muhalefet milletvekillerini ya da temsilcilerinin had bildirilmesi gereken unsur olarak görüyorlar. Mesela Cumhurbaşkanı'nın müdahillik talebi kabul edilirken bize suç duyurusunda bulunan bir mahkeme ile karşı karşıyayız. Bu uyduruk bir fezleke. Bu tarz iddianamelerle o kadar çok insanı tutukladılar ki...

İki haftada 61 adet fezleke

TBMM’ye CHP ve HDP milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 10 dokunulmazlık dosyası geldi. Geçtiğimiz hafta da AKP’li Şamil Tayyar’ın da aralarında bulunduğu CHP ve HDP’li milletvekillerine ait 51 fezleke gönderilmişti.