HDP’li Paylan'a "Soysuz" diyen televizyoncu hakkında kovuşturmaya yer yok!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’a “Ecdad soykırdıysa şayet, sizin gibi soysuzun milletin Meclis’inde ne işi var” diyen A Haber sunucusu Özlem Özcan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

bianet’ten Çiçek Tahaoğlu'nun haberine göre, kararda “Yargıtayın soruşturma konusu sözlere bütünü ve bağlamı içinde bakmak gerektiğini, olayın bütünlüğü değerlendirme dışı bırakılarak sonuca varılamayacağını vurguladığını” söylenirken, Paylan’ın Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmaya yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Taştan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) Türkiye’de “iç hukukun bir parçası haline geldiği” ve siyasetçilerin eleştirilere karşı esnek olması gerektiğini söyledi.

İfade özgürlüğü, insan haklarına saygı, demokrasi ile beslenen çok seslilik gibi kavramların vurgulandığı kararda, Paylan’ın 13 Ocak’ta Meclis’te “1913-1923 yılları arasında Türklerin dört halkı yok ettiği şeklindeki ağır ithamlar içeren bir konuşma” yaptığı, Özlem Özcan’ın ise bu konuşmadan bir gün sonra konuşmaya tepki olarak bu tweet’i attığı söylendi.

Savcı: Paylan sözlerinin infiale yol açacağını bilebilecek durumda

“Kuşkusuz tarih, tarihçilerin işidir” diyen savcı Taştan, “Müşteki (Garo Paylan), 1860-1920 yılları arasında Ermeni çetelerinin yoğun bir şekilde isyan, ihanet ve mezalimlerine maruz kaldığına, tehcirin de savunma refleksiyle yapılmış olduğuna inanan, bu bağlamda sayısız eser vermiş bulunan, bu nedenle kendisini anılan sürecin mağduru olarak gören bir toplumda söylediği bu sözlerin, derin bir infiale yol açacağını ve yoğun bir eleştiriyle karşılanacağını bilebilecek durumdadır” dedi.

Paylan’ın Meclis’teki diğer milletvekillerinin de tepkisiyle karşılaştığını söyleyen savcı, AİHM’in siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının esnek olduğuna dair kararlarını da örnek göstererek Özlem Özcan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

AYM de Paylan'ın başvurusunu reddetmişti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Paylan’ın "soykırım" ifadesi nedeniyle TBMM'den üç birleşim boyunca çıkarılma ve sözlerinin tutanaktan kaldırılmasına dair kararın iptal talebini reddetmiş, ilgili karar bugün Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Ne olmuştu?

Paylan, 13 Ocak 2017'de Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye tarihinde yok sayılanların sessizliğe büründüğünü veya isyan ettiğini belirterek “1913-1923 yıllarında Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudiler kaybedildi. Büyük katliam ve soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar” dedi.

Paylan'ın, “soykırım” demesi üzerine AKP’li vekiller bağırarak ayağa kalktı.

Paylan ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir zamanlar yüzde 40’tık, bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki… Ben adına soykırım diyorum, siz ne derseniz deyin. Adını hep beraber koyalım ve yolumuza devam edelim. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Gelin, adını siz koyun, hep beraber yüzleşelim. Artık biz yok hükmündeyiz, binde bire düşmüş durumdayız."

Gerilimin tırmanması üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından AKP, CHP ve MHP adına söz alan vekiller, Garo Paylan’ın sözlerini kınadı. Paylan’a "soykırım" ifadesi nedeniyle TBMM’den üç birleşim boyunca çıkarılma cezası verildi. Paylan’ın sözlerinin TBMM tutanaklarından da çıkarılacağı belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından HDP’li vekiller Garo Paylan’la birlikte Genel Kurul salonunu terk etti.