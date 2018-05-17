HDP'li Paylan'a 301'den fezleke

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında 301. madde ve ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçunu düzenleyen 299. maddeden fezleke düzenlendi. Savcılık, dosyayı TBMM'ye göndererek Paylan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Adalet Bakanlığı’nın Paylan’ın 301. maddeden yargılanmasına izin verdiği ortaya çıkarken konuyla ilgili Agos'a açıklama yapan Paylan, " Savcılar ve 301. maddeden ceza almam için izin veren hükümet, beni ne bugün yaşananlarla ilgili ne de geçmişte yaşananlarla ilgili adalet mücadelemden geri adım attıramaz” dedi.

Eski Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, Paylan’ın 14 Ocak 2017’de TBMM’de yaptığı konuşmada “Bir zamanlar yüze 40’idik. Bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki, ben bunun adına soykırım diyorum. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Bir zamanlar atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Adını siz koyun o zaman. Biz yok hükmündeyiz. Binde bire düşmüşüz” sözleri ve 1 Mayıs 2017’de Kanada’da yayın yapan Horizon Weekly’e verdiği röportajda yer alan “Türkiye’de soykırım yapıldığı ve hale bu soykırımın devam ettiği” ifadelerinde suç işlediğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Attar’ın şikayetini işleme alarak inceleme başlattı. 301. Maddeden soruşturma yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlı olduğu için Savcılık Adalet Bakanlığından soruşturma izni talep etti. Adalet Bakanlığı, 7 Aralık 2017’de soruşturma izni verdi.

Savcılık suçun yasal koşulları oluştuğunu savunarak TBMM’den Paylan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Paylan’dan açıklama

Garo Paylan gelişme üzerine Agos’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ailemin ve halkımın yaşadığı büyük felaketi hep soykırım olarak tanımladım. Türkiye'nin milletvekili olarak da Ermeni halkına karşı devlet kararıyla işlenen suçun TBMM'de görüşülmesini ve adının konulmasını talep ettim. Her yerde olduğu gibi ilgili röportajda da soykırım derken, 301. maddede söylendiği gibi Türk halkını değil, soykırımın faili dönemin cuntasını ve soykırımcı zihniyeti hedef aldım. Türkiye maalesef eski alışkanlıklarına geri dönüyor. Geçmişle yüzleşme talepleri yeniden baskılanmaya çalışılıyor. Şu bilinmelidir ki, savcılar ve 301. maddeden ceza almam için izin veren hükümet, beni ne bugün yaşananlarla ilgili ne de geçmişte yaşananlarla ilgili adalet mücadelemden geri adım attıramaz.”