HDP'li Paylan: Ortada annelerin çocukları için adalet aramasından korkan bir iktidar var

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 700. hafta toplanmasına konulan yasak kararının ardından, polisin meydana yürümek isteyenlere sert müdahalesine karşı direnen milletvekili gurubundan HDP'li Garo Paylan, bugün yaşananları “Polisler, CHP’li, HDP’li vekillerin orada olduklarını bile bile bu muameleyi yaptı. Bu artık başka bir boyuta geçiyor” ifadesiyle değerlendirdi.

Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kararın ardından Galatasaray Meydanı'nda toplanmaya çalışan eylemciler polis müdahalesine maruz kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eylemin bizzat Soylu’nun emriyle yasaklandığını söyledi. Polisin müdahale ettiği isimlerden birisi de HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan oldu.

Müdahaleyi T24'e değerlendiren Paylan, milletvekillerine yapılan her muamelenin halka yapılmış olacağını ve bunun toplumda şiddet ve nefret sarmalını büyüteceğini ifade ederken, “Ortada bir devlet aklı yok, ortada bir hükümet aklı yok, ortada korkan, üç kişinin bir araya gelmesinden korkan, çocukları için adalet aramasından korkan onların bir arada olmasından, on binlerce insanın orada buluşmasından korkan bir iktidar anlayışı var” diye konuştu.

Müdahale sırasında boğazı polis tarafından sıkılan HDP’li Paylan’ın olaya dair değerlendirmeleri şöyle:

"Polis, sabah 11.00’den itibaren alana girişi engeleldi. Gözaltılar yapmaya başladı biz de engellemeye çalıştık. Milletvekili olarak oturduk, açıklamamızı yaptık ama on binlerce insan alana ulaşmaya çalışıyordu. O sırada TOMA harekete geçince önüne geçip durdurmaya çalıştık. Gözaltı yapmaya çalıştılar ve bizde buna karşı direndik. Bana karşı da müdahale söz konusu oldu.

"Bugünkü başka bir boyuttaydı. O polisler, bizim orada olduğumuzu bile bile yapıyorlardı ve yaptırıyorlardı. CHP’li, HDP’li vekillerin olduğunu bile bile bu muameleyi yaptılar. Bu artık başka bir boyuta geçiyor. Parlamentoyu zaten yok sayıyorlardı.

"Bu Meclis’in itibarını zedeleyen bir anlayışın bu şekilde polise talimat verildiğini gördük. Bu başka bir boyut. Ama şunu anlamıyorlar, biz diğer partinin milletvekilleri gibi on binlerce, milyonlarca insanı temsil ediyoruz. Bize yapılan her muamele halkımıza yapılan bir muameledir. Bu toplumdaki nefret, şiddet sarmalını büyütür ve maalesef bunun farkında değiller. Ortada bir devlet aklı yok, ortada bir hükümet aklı yok, ortada üç kişinin bir araya gelmesinden korkan, çocukları için adalet aramasından korkan onların bir arada olmasından, on binlerce insanın orada buluşmasından korkan bir iktidar anlayışı var."