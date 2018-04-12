HDP'li Paylan, Milli Eğitim Bakanı'na sordu: 1367 okul hangi kriterlere göre seçildi

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘nitelikli okul’ olarak tanımladığı ve merkezi sınavla öğrenci alacak olan 1367 okulun bulunduğu listeyi, TBMM gündemine taşıdı. MEB'in yayınladığı listeye göre, 34 ilde sınavla girilecek ‘nitelikli’ bir anadolu lisesinin bulunmadığını söyleyen Paylan, “Buna karşı listede, 81 ilin her birinde en az bir anadolu imam hatip lisesi veya mesleki ve teknik anadolu lisesi yer almaktadır” dedi. Paylan “Üniversiteye giriş sınavındaki başarısı anadolu imam hatip liseleri ya da mesleki ve teknik anadolu liselerinden yüksek olan anadolu liselerinin sayıca az oluşu; özellikle Çanakkale, Çorum, Edirne, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon gibi nüfusu yüksek şehirlerde bir tane bile anadolu lisesinin listede bulunmaması dikkat çekmektedir” diye konuştu.

HDP’li Paylan’ın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:



“Nitelikli okul” olarak tanımlanan, sınavla girilecek okulların listesi 11 Nisan 2018’de Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yayınlanmıştır. Türkiye genelinde 1.367 okulun bulunduğu listede 449 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (%32,8), 309 fen lisesi (%22,6), 298 Anadolu İmam Hatip Lisesi (%21,8), 222 Anadolu Lisesi (%16,2) ve 89 sosyal bilimler lisesi (%6,5) bulunmaktadır.

Yayınlanan listeye göre, tam 34 ilde sınavla girilecek “nitelikli” bir anadolu lisesi bulunmamaktadır. Buna karşı listede, 81 ilin her birinde en az bir anadolu imam hatip lisesi veya mesleki ve teknik anadolu lisesi yer almaktadır. Üniversiteye giriş sınavındaki başarısı anadolu imam hatip liseleri ya da mesleki ve teknik anadolu liselerinden yüksek olan anadolu liselerinin sayıca az oluşu; özellikle Çanakkale, Çorum, Edirne, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon gibi nüfusu yüksek şehirlerde bir tane bile anadolu lisesinin listede bulunmaması dikkat çekmektedir. Bu listeye göre, Kocaeli’nden Artvin’e uzanan Karadeniz kıyısındaki toplam 13 ilde yalnızca 5 “nitelikli” anadolu lisesi bulunmaktadır. Kocaeli’nde 35 okul içerisinde 1, Mersin’de 27 okul içerisinde 2, Samsun’da 19 okul içerisinde yalnızca 1 tane anadolu lisesi listelenmiştir.



Listede yer alan 1.367 okul hangi kriterlere göre seçilmiştir?



Okulların seçildiği kıstaslar, şeffaf bir süreç yürütmek adına kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?



Türkiye genelinde toplam 34 ilden, “nitelikli” olarak tanımlanabilecek hiçbir anadolu lisesinin listeye girememesinin nedeni nedir?



Özellikle nüfusu yoğun olan Çanakkale, Çorum, Edirne, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon gibi illerde hiçbir anadolu lisesinin listelenmemesinin nedeni nedir?



Nitelikli okullar listesinin çoğunluğunu, üniversite sınavında kazandıkları başarıların aksine anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin değil, mesleki ve teknik anadolu liseleri ile anadolu imam hatip liselerinin oluşturmasıyla ne tür bir eğitim politikası hedeflenmektedir."