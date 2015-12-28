HDP'li Osman Baydemir: Şırnak'ta morgta yer kalmadı, cesetler üst üste konuyor!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Şırnak'ın Cizre ile Silopi İlçesi'nde çıkan çatışmalarda ölenlerin cenazelerinin kaldırıldığı 6 kişilik Şırnak Devlet Hastanesi morgunda yer kalmadığı için cesetlerin üst üste olduğu; bir kısmının ise hastanenin yemekhanesindeki soğuk hava deposuna konulduğunu öne sürdü.

Baydemir, morg kapasitesinin 6 cenaze ile sınırlı olması nedeniyle bazı cenazelerin üst üste konulduğunu bazılarının da hastane yemekhanesi deposuna konulduğunu belirtirken şunları söyledi:

"Yaşamını yitiren bir bebeğin cenazesi bir yetişkinin cenazesinin üstüne konulmuş. Hastanenin yemekhane deposuna konulan cenazeler kokmaya başladı. Bu cenazelerin defin edilmesi için sokağa çıkma yasağının hemen kaldırılması gerekiyor."

Osman Baydemir, cenazelerin konulması için 2 soğuk hava deposu görevi gören soğutucu temin edip hastanenin bahçesine getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ancak, cenazelerin bu soğutuculara konulması konusunda hastane ve savcılık topu birbirine atıyor. Savcılık, yetkileri olmadığını bunun hastanede tarafından uygun görülmesi halinde yapılabileceğini belirtiyor,. Hastane yönetimi ise, böyle bir şey yapmaları halinde savcılığın haklarında soruşturma açabileceğini söyleyerek yazılı talimat istiyor. Bizim burada valilik, hastane ve savcılık arasında görüşmelerimiz sürüyor. Burada yaşananlardan dolayı bir korku atmosferi yaşanıyor. Bu cenazelerin bir an önce defin edilmesi gerekiyor bunun içinde her iki ilçede ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının kalkması gerekiyor."