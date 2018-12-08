HDP'li Önlü'den CHP'ye: Nasıl olsa bize destek verirler diye düşünmesinler

HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü isim vermeden CHP’ye uyarılarda bulundu. Önlü, "Nasıl olsa bize destek verirler diye düşünmesinler. Bizi hesaba katmadan aday çıkaramazlar" dedi.

Önlü, bölgede ulusal birlik, batıda ise Gezi ruhunu birleştirerek yerel seçimlere hazırlandıklarını açıkladı.

Yerel seçim çalışmalarına dair Artı Gerçek’ten Derya Okatan'a konuşan Önlü, kayyımların elinde olan belediyeleri geri almayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgede ulusal birlik ruhunun yaratıldığını ifade eden Önlü, HÜDA PAR dışında neredeyse tüm partilerle kayyımlara karşı mücadele konusunda ortaklaştıklarını belirtti.

"HDP fikriyatı gezi ruhudur"

Batıda ise Gezi ruhunu yeniden canlandırmayı hedeflediklerini dile getiren Önlü, Gezi direnişinin bir toplumsal hareket olduğunu hatırlattı. Önlü, “HDP fikriyatı zaten Gezi ruhudur” dedi ve şöyle devam etti: “İttifak deyince akla CHP geliyor. Öyle değil. Biz tüm toplumsal kesimlerle ittifaktan bahsediyoruz. AKP-MHP faşizmine karşı ilkeler çerçevesinde tüm toplumsal kesimlerle ortak mücadeleden bahsediyoruz.”

Önlü, kurmak istedikleri ittifakın daha uzun soluklu olduğunu sözlerine ekledi.

Gezi direnişine yönelik soruşturma ve davaları hatırlatan Önlü, aynı günlerde Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş ve İdris Baluken’in cezalarının onaylandığına dikkat çekti. Bu cezaları “halkların barışının, ortak yaşam isteğinin cezalandırılması” olarak nitelendiren Önlü, önceki gün hapishaneye giren Önder’in Gezi’de kepçelerin önünde durduğunu, barış ve müzakere sürecinin bir emektarı olduğunu ve HDP’nin kuruluş çalışmalarında yer alarak ortak mücadeleye emek ve moral verdiğini belirtti. Önlü, tüm bunların faşizme karşı nasıl mücadele edileceğini gösterdiğini vurguladı.

Önlü, Gezi ruhunun yayılmaya çalışılan umutsuzluğun da önüne dikileceğini söyledi.

Belediye başkan adayları konusunda AKP-MHP’ye mevzi kaybettirmek için toplum ne istiyorsa buna hazır olduklarını dile getiren Önlü, siyasi partilerle ittifak yapabileceklerini söyledi, “ama” dedi ve ekledi: “İlkeler vardır, ilkeler için de önce muhatap alırsınız.

CHP’ye uyarı: Bizi hesaba katmadan aday çıkaramazlar

Önlü, isim vermeden CHP’ye uyarılarda bulundu, “Mesela İstanbul… Nasıl olsa bize destek verirler diye düşünmesinler. Bizi hesaba katmadan aday çıkaramazlar” dedi. Önlü, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, diğer halklar ve inançların hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Aydın’ı örnek gösteren Önlü, halkın ırkçı tavırlar sergileyen adaylara oy vermeyeceğini kaydetti.

“Adaylarımızı açıklamamız hazır olmadığımız anlamına gelmiyor” diyen Önlü, seçim takvimini işlettiklerini dile getirdi.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Önlü, Gezi ve ulusal birlik ruhunu birleştirerek faşizme karşı mücadele edeceklerini ifade etti. Önlü, bu mücadelenin tecrite, Gezi’ye yönelik saldırılara, barış sürecinin cezalandırılmasına da bir cevap olacağını sözlerine ekledi.