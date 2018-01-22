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HDP'li Önlü hakkında Afrin soruşturması

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini' aşağılamak suçundan soruşturma başlatıldı

22 Ocak 2018 17:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, Afrin'e düzenlenen harekat ile ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Suriye'deki Afrin'e düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya hesabından İngilizce yazı ile eleştirdi. Savcılık, Önlü'nün bu paylaşımda kullandığı ifade ve fotoğraf nedeniyle 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini' aşağılamak suçundan soruşturma başlattığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, milletvekili Alican Önlü'nün, sosyal medya hesabından İngilizce ifadelere yer verdiğini bildirdi. Milletvekilinin metinle birlikte yaralı bir çocuk fotoğrafı paylaştığı kaydedilen açıklamada hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

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