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HDP'li Önder'e Rize'den tepki: Kaçak çay sağlığa zararlı; içmesi bizim için daha iyi olur

Rize Ticaret Borsası Başkanı: Kaçak çayın ne olduğu belirsizdir

30 Aralık 2015 14:54

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun randevu talebine, 'Kaçak çayını içer gider' sözleriyle yanıt veren HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'dan tepki geldi. Bilimsel araştırmaların kaçak çayın insan sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu hatırlatan Erdoğan, isim vermeden HDP'li Önder'e kaçak çay içmeye devam etmesini önererek, "İçmeleri bizim açımızdan da faydalı olur" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre açıklamada bulunan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, 'Malum kelimeleri kullanan vatandaş' olarak nitelendirdiği HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e verdiği cevaplar nedeniyle çay sektörü adına Başbakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür etti.  Sağlığını düşünenlerin doğal Türk çayını tercih etmelerini öneren Erdoğan, "Kaçak çayın ne olduğu, üretimi ve hangi ortamda üretildiği belirsizdir. Bilimsel çalışmalar kaçak çayın birçok hastalığa neden olduğunu ortaya koydu. Kendileri kaçak çay içmeye devam etsin. İçmeleri bizim açımızdan da faydalı olur. Ancak vatandaşlarımıza, kaliteli, sağlıklı ve dünyanın en doğal çayı olan Türk çayını içmeyi öneriyoruz" diye konuştu. 

 

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