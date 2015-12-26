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HDP’li Önder’den Başbakan Davutoğlu’na: Kaçak çayını içer gider

'Davutoğlu'nun yeni anayasa ziyaretinden önce ülkeyi anayasal bir zemine çekmesi lazım'

26 Aralık 2015 09:47

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yeni anayasa kapsamında 30 Aralık’ta HDP eş başkanlarıyla gerçekleşmesi planlanan görüşme için Başbakan Ahmet Davutoğlu’na önce çatışmaları durdurması gerektiğini belirterek,  “Yoksa kaçak çayını içer gider” dedi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre Başbakan Davutoğlu’nun yeni anayasa kapsamında 30 Aralık’ta HDP eş başkanlarıyla gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye değinen Önder, “Başbakan Davutoğlu’nun anayasayı konuşmak için partiyi ziyaret etmesinin bir anlam ve netice doğurması, kendi ziyaretinden önce ülkenin anayasal bir zemine çekilmesiyle mümkündür. Bundan kastım, bölgedeki çatışma halinin halkın temel yaşam hakkından vazgeçtim, nefes alma hakkını, kayıplarını defnetme hakkını tanımadan bizi ziyaret ederse kaçak çayını içer gider” dedi.

 

Öcalan’la görüşme kocaman bir yalan

HDP İmralı Heyeti üyesi Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son dönemde AKP sözcülerinin Abdullah Öcalan’la görüşme yapıldığı ve Öcalan’ın devreye gireceği yönündeki açıklamalarını bir grup gazeteciye değerlendirdi. Önder, Öcalan ile görüşüldüğü ve devreye alınacağı söyleminin kocaman bir yalan olduğunu ifade etti. AKP hükümetinin Öcalan’ın yanına gitmeye yüzü olmadığını ifade eden Önder, “Öcalan ile görüşülecek” haberlerinin ulusal ve uluslararası kamuoyunda oluşan rahatsızlığı yanlış bir beklentiye kompanse etmeye dönük bir yaklaşım olduğunu söyledi.

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