HDP'li Önder'den Akşener iddiası: İkinci tura kalırsa AKP ile anlaşacak

CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan 4'lü ittifakı değerlendiren HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP'nin İyi Parti'ye umut bağlayarak hata yaptığını savundu. Önder, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması durumunda "başkan yardımcılığı" için AKP ile anlaşacağını iddia etti.

İkinci tura adayları Selahattin Demirtaş'ın kalacağını ileri süren Önder, 4'lü ittifakla ilgili olarak ARTI TV'ye değerlendirmelerde bulundu. 4'lü ittifakın hakiki bir seçenek sunamayacağını ifade eden Önder, "Meral Akşener ve çevresi kendilerinin ikinci tura kalacağını iddia ediyorlar. Eğer ikinci tura kalmazlarsa CHP gibi bunlara umut bağlayanlar hüsrana uğrayacak. Eğer ikinci tura kalırlarsa gidip AKP ile anlaşacaklar. Başkan yardımcılığı konusunda" iddiasında bulundu.

Sırrı Süreyya Önder yeniden milletvekilli adayı olup olmayacağı konusunda ise "Buna partim karar verir. Sinemayla da olsa vekillikle de olsu HDP fikriyatı ile yoluma devam edeceğim" açıklamasında bulundu.