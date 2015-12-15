HDP'li Önder: Zulmünüz sürerse ortada yönetecek ülke bulamayacaksınız

Suruç katliamıyla ilgili soruşturmadaki gizlilk kararının kaldırılmasını talep eden HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Katil bu soruşturmayı gizleyendir. Bu soruşturmayı bir kurum ne adına gizler? Suçu yoksa, açığa çıkmasından korktuğu bilgiler yoksa ne adına izler?" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hitaben konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Ülkenin yarısına savaş açmışken anayasa, başkanlık demokrasiymiş bunları konuşamazsınız. Bu savaşı nasıl başlattıysanız o şekilde durdurmanın iradesini gösterin. Artık bu zulmünüz sürerse siz ortada yönetecek bir ülke bulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Katil bu soruşturmayı gizleyendir"

Radikal'de yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, mecliste Suruç'ta hayatını kaybedenlerin ailelerini dinledi. Sırrı Süreyya Önder, Suruç'taki dosyanın gizlilik kararının kaldırılması gerektiğini, ailelerin sadece adalet istediklerini bildirdi. 'Hafıza imhası'nın benimsenmiş bir yol olduğunu ancak HDP olarak Suruç'u tekrar tekrar hatırlatacaklarını ve teşhir edeceklerini aktaran Önder, şöyle devam etti:



“Suruç'tan sonra bu memleketin en yetkili ağızları utanmadan, arlanmadan şu kadar haya etmeden, şu kadar vicdanı sızlamadan kalktılar içki tarifi verir gibi bunların katilleri için 'kokteyl' tanımlamasını yaptılar. Ve utanmazlar, ve alçaklar neredesiniz? Hani nerede bu kokteyl? Verin tarifini burada yüreği yanan ailelerde bilsin, bizde bilelim. Neresi ­­kokteylmiş.. Katil bu soruşturmayı gizleyendir. Bu soruşturmayı bir kurum ne adına gizler? Suçu yoksa, açığa çıkmasından korktuğu bilgiler yoksa ne adına izler?

Ey analar babalar biz size kokteyl dedik oysa bildiğiniz sek bir vahşet örgütüymüş çocuklarınızı katleden demeyecek misiniz? Herkesi sersem mi, hafızasız mı zannediyorsunuz? Bunların hesabı sorulmayacak mı?. Bu aileleri acılarıyla baş başa mı bırakacağız zannediyorsunuz. Hesabını soracağız mahşere falan bırakmayacağız. Hepiniz bu katliam için yargılanacaksınız. Hepiniz bu ailelerin önünde diz çöküp merhamet ve af dileyecek, dileneceksiniz. Bunu yapacağız. Bunu yapmazsak bu dünya bize haram olsun. Aldığımız nefes bize haram olsun. Neredeymiş bu kokteyl getirin bir görelim biz."

"Canı yanan, incinen evlatlarını kaybedenlerden özür dileyin"

Başbakan Ahmet Davutoğlu'a seslenen Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi:

"Ben başbakana burada bir şey söylemek istiyorum. Siz ne zaman gerçeğe aykırı beyanda bulunmuşsanız kekelemeye başlıyorsunuz. Siz ne zaman kekeliyorsanız ben biliyorum ki artık gerçeğe aykırı bir şeyler söylüyorsunuz. Dün de Musul için söylediniz 'ev ev temizleyeceğiz' derken de her tarafınız ayrı oynuyordu. Bu yol yol değildir. Bu şartlar altında siz bu ülkenin yarısına savaş açmışken anayasa, başkanlık demokrasiymiş bunları konuşamazsınız. Siz kendinizle bu ülkede varım diyemezsiniz. Bu savaşı nasıl başlattıysanız o şekilde durdurmanın iradesini gösterin. Giden canlar artık bu halkın ortak yaşama iradesini kıracak noktaya gelmiştir. Artık bu zulmünüz sürerse siz ortada yönetecek bir ülke bulamayacaksınız. Kalmayacak. Sizin ufacık sadece bir omurilik soğanıyla düşünebilecek tasarruflarınız bu ülkeyi bölgenin en karmaşık en sıkıntılı durumuna getirdi. O yüzden bugüne kadar verdiğiniz zulüm için merhamet gösterin. Canı yanan, incinen evlatlarını kaybedenlerden özür dileyin ve barış iradesi etrafında toplanın. Yoksa yüzde 100 alsanız ne olur bu ülkede yönetilecek bir ülke bırakmayacaksınız."