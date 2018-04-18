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HDP'li Önder seçim tarihini 5 ay önce bildi; CHP'li 3 vekilden takım elbise kazandı

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in CHP'li vekillerden kazandığı takım elbiseleri, öğrenci ve KHK ile ihraç edilenlere hediye edeceği belirtildi

18 Nisan 2018 21:36

 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyururken; HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu tarihi yaklaşık 5 ay önce söylediği ortaya çıktı. Önder'in 24 Haziran tarihi konusunda CHP milletvekilleriyle bahse girdiği ve 3 takım elbise kazandığı ortaya çıktı. Önder'in kazandığı takım elbiseleri öğrenvi ve KHK ile ihraç edilenlere hediye edeceği belirtildi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın muhalefet kulisindeki milletvekillerine dayandırdığı habere göre,  Önder 22 Aralık 2017 tarihinde bir grup CHP’li milletvekili ile sohbetinde mevcut siyasi süreci değerlendirdi ve seçimlerin 13 Mayıs ya da 24 Haziran tarihinde yapılacağını söyledi. Önder’in iddialı sözleri üzerine, CHP milletvekilleri bahse girdi. Bahse konu da takım elbise oldu.

HDP’li Önder ile erken seçim bahsine giren 3 CHP’li milletvekili konuştukları gün olan 22 Aralık tarihini ve iddia edilen erken seçim tarihlerini cep telefonlarına not etti.

CHP’lilerin cep telefonlarına aldıkları notlar aylar sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapıp, 26 Ağustos tarihi önerisi getirmesi üzerine yeniden açıldı. 3 CHP milletvekili Bahçeli’nin konuşmasının ardından HDP’li Önder’i arayarak iddiayı kaybettiğini söyledi. Ancak Önder iddiasının arkasındaydı.

Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleyeceğini ifade eden Önder, erken seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanacağını tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Önder’in erken seçim için beklediği tarih olan 24 Haziran’ı kamuoyuna duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran’ı açıklaması üzerine 3 CHP milletvekili de Önder’i arayarak tebrik etti. Milletvekilleri şimdi söz verdikleri 3 takım elbiseyi öğrenci ve KHK ile ihraç edilenlere hediye edecek.

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