HDP'li Önder hakkında 'yargılamanın ertelenmesi' kararı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, 2012 yılında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen “Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” eyleminde yaptığı konuşma nedeniyle açılan davada, 'yargılamanın ertelenmesi' kararı verildi.

Önder'in, Kızıltepe'de 15 Aralık 2012 tarihinde HDP'nin düzenlediği “Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” eylemine katıldığı ve konuşma yaptığı gerekçesiyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik etmek' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Önder, Kızıltepe 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına katılmazken, avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. Çelebi, milletvekili olan müvekkilinin konuşmasının hükümete yönelik eleştiri olduğunu belirterek, Önder'in beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılamanın ertelenmesine karar verdi. Karar tarihinden itibaren 3 yıl içinde aynı suçun işlenmesi durumunda, ertelenen yargılamaya devam edileceği belirtildi.

Avukat Çelebi, her 2 suç yönünden beraat verilmesi gerektiğini belirterek, erteleme kararını temyiz edeceklerini söyledi.