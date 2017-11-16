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HDP'li Önder hakkında 'Yargılama erteleme' kararı verildi

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, 2012 yılında Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde partisi tarafından düzenlenen 'Buradayım, irademe sahip çıkıyorum' eylemine katıldığı için ve burada yaptığı konu

16 Kasım 2017 15:22

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, 2012 yılında Mardin\'in Kızıltepe İlçesi\'nde partisi tarafından düzenlenen \'Buradayım, irademe sahip çıkıyorum\' eylemine katıldığı için ve burada yaptığı konuşma nedeniyle açılan davada, \'yargılamanın ertelenmesi\' kararı verildi.
Kızıltepe\'de 15 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen, \'Buradayım, irademe sahip çıkıyorum\' eylemine katıldığı ve konuşma yaptığı gerekçesiyle hakkında, \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na Muhalefet\' ve \'Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik etmek\' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder\'in yargılanmasına devam edildi. Kızıltepe 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, daha önce ifadesi alınan Sırrı Süreyya Önder katılmazken, avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. Duruşmada söz alan Avukat Çelebi, milletvekili olan müvekkilinin konuşmasının hükümete yönelik eleştiri olduğunu belirterek, Önder\'in beraatini talep etti.
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, davada, yargılamanın ertelenmesine karar verdi. Karar tarihinden itibaren 3 yıl içinde aynı suçun işlenmesi durumunda, ertelenen yargılamaya devam edileceği belirtildi. Sırrı Süreyya Önder\'in avukatı Serdar Çelebi, her 2 suç yönünden de beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek, erteleme kararını temyiz edeceklerini söyledi.

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