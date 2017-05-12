HDP’li Nihat Akdoğan’ın tahliyesine itiraza ret

HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan’ın tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını isteyen savcının talebi, bir üst mahkemece reddedildi.

Özgürlükçü Demokrasi'de yer alan habere göre, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 7 Kasım 2016’da tutuklanan ve 26 Nisan’da çıkarıldığı Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tahliye edilen Nihat Akdoğan’ın tahliyesine savcının yaptığı itiraz reddedildi.

Cumhuriyet savcısının, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu gerekçe göstererek Akdoğan’ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılması talebini taşıdığı bir üst mahkeme Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı değerlendirerek karara bağladı. İtirazı reddeden mahkeme, tahliye kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti.