HDP'li Nihat Akdoğan gözaltına alındı

Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, hakkında gözaltı kararı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden Nihat Akdoğan için "Hakkari'de yakalandı" dedi.

Cuma günü eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 9 HDP'li milletvekilinin tutuklandığı operasyonlar kapsamında Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında "Nihat Akdoğan Hakkâri girişinde yakalandı. İki kişi firari durumda" dedi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan HDP'liler Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk, gözaltı operasyonu günü Brüksel'de temaslarda bulunuyordu.

Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka operasyonunu başlattıklarını açıklamasına da değinen Kurtulmuş, gelişmeleri ABD'yle değerlendirdiklerini ifade etti.

Rakka operasyonunun asıl amacının kenti ele geçirmek değil, IŞİD'i bölgede çevrelemek olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Rakka Halep ya da Musul'da başından bu yana savunduğumuz, bu şehirlerin demografik yapısını değiştirmek hiçbir şekilde bölgede barışın sağlanmasına katkı vermeyecektir" dedi.

Kurtulmuş, Ankara'yı ziyaret ederek temaslarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'a da Türkiye'nin hassasiyetlerinin iletildiğini ifade etti:

"Rakka'nın Arap olmayan unsurlar tarafından ele geçirilip yönetilmesi herhangi bir şekilde bölge barışına katkı yapmayacaktır. ABD'liler de kabul ediyor ki Rakka operasyonu zaman alacak bir konudur. Meşruiyet olmalıdır. Meşruiyet terör örgütleriyle sağlanmaz. ABD'lilerin bu gerçeği göreceklerini zannediyorum. Arap olmayan unsurların atacağı her adımın ABD'nin de, bölgenin de aleyhine olacağını söylüyoruz."