HDP'li Mızrak “Piyango Kolin İnşaat'a vurdu” iddiasını Twitter'a taşıdı, muhatabından yalanlama geldi

T24

HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, yılbaşından bu yana WhatsApp gruplarında da sıklıkla gündem olan 'Kolin İnşaat'ın başındaki Naci Koloğlu'nun 70 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesini kazandığı' iddiasını Twitter'a taşıdı.

Mızraklı, paylaşımına dair haberler, eleştiriler ve Kolin İnşaat'tan gelen yalanlamanın ardından tweet'i kaldırdı. Paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"Naci koloğlu kolin inşaatın başkanı. Ne hikmetse bir tam bilet alıyor ve ikramiye ona çıkıyor. O'da yetmiş milyonu Bilal Erdoğan’ın vakfına bağışlıyor. Tesadüfün böylesi, tebrik etmek lazım.”

Mızraklı'nın tweet'inin ardından Oda TV'ye konuşan Kolin İnşaat yetkilileri ise iddiaları yalanladı. Oda TV'nin haberinde, şu ifadeler kullanıldı:

"Odatv, söz konusu iddiayı Naci Koloğlu'na yakın kaynaklara ve Kolin İnşaat'a sordu. Söz konusu kaynaklar iddiayı yalanlarken 'Naci Koloğlu'nun hayatında hiç milli piyango bileti almadığını' söyledi."

HDP'li vekil ise bunların ardından paylaşımını kaldırdı.

Yanlış bilgi 'dark social'da nasıl yayılıyor?

Öte yandan, HDP Milletvekili Mızraklı'nın WhatsApp'ta uzun süredir gündemde olan ancak herhangi bir kanıta dayanmayan bu iddiayı Twitter'da takipçileriyle paylaşması 'dark social'ın 'sahte haberlerin yayılmasındaki rolüne dair' tartışmaları da akıllara getirdi.

NewsLabTurkey genel yayın yönetmeni Doç.Dr. Sarphan Uzunoğlu'nun “Dark Social nedir? Okurlar neden karanlıktan ses veriyorlar?” başlıklı yazısında tanımladığı şekliyele 'dark social', "Birine attığımız bir e-posta, yahut WhatsApp, Facebook Messenger, Signal veya Telegram mesajının dahil olduğu; kişisel iletişimin gizliliği bağlamında kutsalımız olması gereken, karanlık referans noktalarımızı" içeriyor.

Otoriterleşen ülkelerde de haber paylaşımları, -özellikle de hükümet karşıtı sayılabilecek içeriklere sahip oldukları düşünülüyorsa-, Twitter ya da Facebook gibi herkese açık sosyal medya platformları yerine WhatsApp, Telegram, Messenger gibi bire bir kanallar üzerinden yapılıyor. Bu da, iddianın teyitli olup olmadığını takip etmeyi zorlaştırıyor ve bir milletvekilinin bile sosyal medyaya taşıyarak 'inanılırlık kazandıracağı bilgiler' bouyutuna ulaşabiliyor.