HDP'li Mithat Sancar: Anketlere güvenmeyin, baraj sorunumuz var

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak "HDP'nin yüzde 70 oranında oy aldığı yerleri yüzde 90'a çıkarmamız gerekir. Yüzde 20 oranında oy aldığımız yerleri yüzde 30'lara, 40'lara çıkartmalıyız. Bir de anketlere güvenmeyin. HDP'nin baraj sorunu yoktur algısını yaratmak içindir anketler. Hayır, bizim baraj sorunumuz var arkadaşlar" dedi.

Mezapotamya Haber Ajansı'nda (MHA) yer alan habere göre, HDP Ankara İl Örgütü, kentte bulunan demokratik kitle örgütleri ve yerel derneklerin temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Filiz Kerestecioğlu, Veli Saçılık ve Nuray Türkmen ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın katıldığı etkinlik, Selahattin Demirtaş'ın konuşmalarının yer aldığı sinevizyonla başladı.

Daha sonra konuşan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, etkinliğe katılanları Arapça, Kürtçe ve Türkçe selamlayarak, "Bu seçim 7 Haziran'ın yürüyüşüdür" dedi. Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korkan sadece Erdoğan ve AKP değildir. Devlet içindeki tüm kadrolar korkuyor HDP'den. Onun için 7 Haziran seçim sonuçlarını tanımayarak, en temel özelliklerini devreye sokup kan akıttılar. Yine her türlü yalanı devreye soktular. Halkların iradelerini talan etmek için her türlü yalanı, talanı ve kanı devreye soktular o dönem. Kanla, yalanla, gaspla bir iktidar sürdürülemez. Şimdi her şeyi işgal etmelerine rağmen yine yönetemiyorlar. Kanla, yalanla iktidar kurarak yönetemezsiniz. Evet, iktidar da olursunuz ama yönetemezsiniz. 7 Haziran seçimlerinden bu yana HDP'yi tümüyle tasfiye etmek için türlü yollar denediler. Yoldaşlarımızı rehin aldılar, vekilliklerini düşürdüler. Tüm baskılara rağmen HDP hala ayakta. İşte bu onları çok öfkelendiriyor. Üstelik ayakta durmakla da kalmıyoruz, büyüyoruz ve genişliyoruz."

"Sandıklarımıza sahip çıkalım"

Seçim güvenliğine ilişkin de konuşan Sancar, "Sandığa gidecek seçmenlerimiz onu çok iyi tanıyor ve biliyor. İktidar, seçmenimizin sandığa gitmesini engelliyor. Bizim en sadık seçmenimizin sandığa giden yolunu kesmek istiyorlar. Bunlarda hile çok. Bu siyasi iktidarın varoluşu yalandır. Yine HDP'nin barajı aşmaması için iktidar tüm çalışmalarını devrede tutuyor. Onun için herkesin sandıklara sahip çıkıp, sağduyulu bir şekilde sandık güvenliğini sağlamalıdır."

"HDP'nin baraj sorunu var"

Sancar, seçim gününe kadar rehavete düşmemek gerektiğinin altını çizerek, HDP üzerinde yapılan özel çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Siyasi iktidarın HDP'yi baraj atlında bırakmak için tüm seçeneklerini devrede tuttuğunu kaydeden Sancar, şöyle devam etti:

"Onun için her gün yeniden 'tek oy bile çok önemlidir' diyerek çalışmaları sürdürmek gerekiyor. HDP'nin yüzde 70 oranında oy aldığı yerleri yüzde 90'a çıkarmamız gerekir. Yüzde 20 oranında oy aldığımız yerleri yüzde 30'lara, 40'lara çıkartmalıyız. Bir de anketlere güvenmeyin. HDP'nin baraj sorunu yoktur algısını yaratmak içindir anketler. Hayır, bizim baraj sorunumuz var arkadaşlar. Bunlar HDP üzerinde yapılan özel çalışmalardır."

"Hem can alıyorlar, hem suçluyorlar"

Son olarak Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP'li milletvekilinin korumaları tarafından öldürülen esnaf baba ve çocuklarına ilişkin de konuşan Sancar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir toplantıda HDP ile ilgili verdiği mesajların Suruç'ta karşılık bulduğunu söyledi. Sancar, "Bu mesaj hemen karşılığını buldu. Bu Suruç'taki cinayet, iktidarın provokasyonu sonucu işlendiği çok açık. Ama durmadan yalan söylüyorlar. Öldürülenleri suçluyorlar. Hem onların canlarını alıyorlar hem de onları suçluyorlar. Ama biz HDP olarak, kanla değil, halkların göz nuru ile barışı kuracağız. Kandan kına yakılmayacağını bir kere daha göstereceğiz onlara" diye konuştu.

Türkmen: Rüzgar bizden yana

Daha sonra HDP Ankara milletvekili adayları Nuray Türkmen, Veli Saçılık ve Filiz Kerestecioğlu konuştu. Türkmen, HDP'nin barajı geçmesinin şart olduğunu söyleyerek, seçim gününe kadar yoğun çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ankaralıların kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Türkmen, "Rüzgar bizden yana esiyor. Bu olumlu havayla başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Saçılık: AKP'yi tarihin çöplüğüne atacağız

Veli Saçılık ise "25 Haziran günü, Gezi direnişinde gençlerimizi katleden bu zihniyetin üzerine beton dökeceğiz. Bakın Suruç'ta 33 canımızı, çocuğumuzu, gencimizi katlettiler. Bugün de aynı senaryo ile yola devam etmek istiyorlar. Ama biz halklar artık kandan bıktık. Yine diyorum biz bu zihniyetin üzerine beton dökeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş, 'Öyle rüsva etme kendini' diyor. Biz de burada diyoruz ki ne Selahattin Demirtaş'ı ne de halklarımızı rüsva edeceğiz. Dayanacağız et ile tırnak ile. 24 Haziran'dan sonra AKP'yi tarihin çöplüğüne atacağız."

Filiz Kerestecioğlu ise "Bizler yerellerin sözü ve temsilcisiyiz. Yerel olmasa hiçbir şey olmaz. Biz parti olarak amacımız yerel siyaseti güçlendirmektir. Eğer yerel siyaset güçlenmezse, bir Erdoğan gider, bir Erdoğan gelir. Eğer bizler mahallemizde bir parkın, bir hastanenin, bir kültür merkezinin kuracağımıza karar vermezsek, o zaman Türkiye hep aynı yolda ilerler. Bu yüzden biz tüm renkleri, inançları, kadınları ve gençleriyle var olan bir partiyiz. HDP bunu tüm Türkiye'ye yaymak istediği için bedel ödüyor" şeklinde konuştu.