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HDP’li milletvekillerine plastik mermi ve biber gazı

HDP milletvekili Selma Irmak, polislerin hedef alarak ateş ettiğini iddia etti

11 Kasım 2015 22:00

Codlemerg Öğrenci Derneği'nin (CÖDER) düzenlediği, “Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılsın” yürüyüşüne katılan HDP milletvekilleri Selma Irmak, Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan, polis müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında HDP Hakkari milletvekilleri Abdullah Zeydan'ın eline gaz fişeği kapsülü, Selma Irmak'ın da kulağına plastik mermi isabet etti. Hastanede tedavi gören Selma Irmak, polislerin hedef alarak ateş ettiğini iddia etti

DHA’nın haberine göre, Hakkari'de CÖDER tarafından "Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılsın" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. DBP Hakkari il binası önünde toplanan 150 kadar öğrenci grubuna, HDP'li Milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan da katıldı. 

Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen kalabalığın önü, kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı yanında kesildi. Zırhlı araçlardan yapılan anonslarla da grubun dağılmaması halinde müdahalede bulunacağı uyarısında bulunuldu.

HDP Milletvekilleri Irmak, Akdoğan ve Zeydan, bunun üzerine zırhlı araçların yanına giderek yürüyüşlerini demokratik bir şekilde yaptıktan sonra dağılacaklarını söyledi. Ancak, polis plastik mermi ve gaz bombasıyla müdahalede bulunmaya başladı.

Ortalık savaş alanına dönerken, HDP milletvekillerinden Selma Irmak'ın kulağına plastik mermi çarptı, Abdullah Zeydan'ın da eline gaz fişeği kapsülü isabet etti. Milletvekilleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü.

HDP Milletvekili Selma Irmak, "Biz polislerle konuşurken ateş edildi. Kulağıma plastik mermi çarptı. Çok yakın mesafede hedef gözetilerek ateş edildi. Hem gaz bombalarıyla hem plastik mermilerle bir anda ateş edildi" dedi.

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