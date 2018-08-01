HDP'li milletvekillerinden Hakkari'deki saldırıya tepki

HDP milletvekilleri, PKK tarafından düzenlendiği ifade edilen Hakkari'deki saldırıda hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği için yaptıkları açıklamalarda nereden gelirse gelsin şiddete karşı çıkacaklarını belirtti.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Ölenin ve failin kim olduğuna/siyasi kimliğine bakarak pozisyon alanlar da kana ortaktır" dedi. Şık açıklamasında, “Her kim ve her ne adına olursa olsun bebek/anne öldüren katildir" ifadesini kullandı.

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay da, ‘şiddet nereden gelirse gelsin karşı koyacağını’ belirttiği mesajında şunları söyledi, “Bir anne ve bebeğinin öldürülmesi; kim yapmış olursa olsun, ne açıklama yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, asla kabul edilemez. Saldırıyı kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını diliyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Hepimizin başı sağolsun”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da açıklamasında, “Şiddet kimden gelirse karşı oldum ve olacağım. Yüksekova’da bir anne ve bebeğin ölmesine yol açan saldırıyı kınıyorum. Onurlu bir barış yolunda adımlar atmadığımız sürece bu kısır döngü bir ateş sarmalından başkası olmayacaktır. Silah cözümsüzlüktür, hiçbir cocuk ve ana ağlamasın” dedi.

HDP'nin eski milletvekili ve DBP’nin görevden alınarak yerine kayyım atanan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da saldırıyı kınadı. Sakık mesajında, “Kimden ve nereden gelirse gelsin sivil ve savunmasız insanlara yönelik saldırıları ve kayıpları kınıyorum. Dün Yüksekova’da ki patlamada anne ve evladını hayattan koparan saldırıyı lanetliyorum. Şiddet bizi bir yere götürmez sadece aramızdaki mesafeleri arttırır. Üzgünüm” dedi.