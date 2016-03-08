HDP'li milletvekillerin fezlekeleri komisyona ulaşmadı

TBMM'de 13 günlük bütçe maratonu yarın sona eriyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Bütçe maratonu sonrası HDP'lilerle ilgili fezlekeleri görüşeceğiz" sözleri hatırlanırken, Ankara bombacısının taziye evine giden HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer'in ve 'özerklik' çağrıları yapan HDP'li milletvekillerinin Karma Komisyon'a ulaşmadığı öğrenildi. Meclis'te fezlekelerle ilgili bir gelişmenin 21 Mart Nevruz kutlamalarından önce atılıp atılmayacağı merak konusu olduğu öğrenildi.

TBMM kulislerinin ilk gündem maddesi dokunulmazlıklar. Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri sürerken grupların sözcüleri geçen haftadan bu yana konuyla ilgili parti görüşlerini anlattı. İktidar kanadında Karma Komisyonun kısa sürede toplanmasını isteyenlerin yanı sıra sessiz kalanlar da dikkat çekiyor. CHP, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlanmasını isterken HDP de 550 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması görüşünde. HDP’de Meclis’ten çekilme gibi bir düşünce şimdilik yok. Hatta, parlamento gibi güçlü bir zemini kaybetmenin doğru olmayacağına ilişkin görüşler ağırlıkta.

Genel Kurul’un, bütçe görüşmelerinin yarın yapılacak son toplantısının ardından Perşembe günü mesai yapması beklenmiyor. Yani gelecek hafta Salı gününe kadar Genel Kurul’da bir çalışma olmayacak.

Karma Komisyon'un toplantıya çağrılmasının 21 Mart öncesine getirilmesinin doğru olmayacağının düşünenler dikkat çekiyor.

Karma Komisyon nedir?



Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlıktan gelen tezkereleri karara bağlayan ve Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan komisyondur.TBMM'ye Gelen Dokunulmazlık -millet meclisi ve senato arasındaki bir anlaşmazlığı gidermek için, milletvekilleri ve senatörlerin eşit sayıda bir araya gelmesiyle kurulan geçici komisyon.