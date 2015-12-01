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HDP’li milletvekilleri gazla hastanelik edildi!

Aralarında Meral Danış Beştaş'ın da olduğu bir grup HDP milletvekili, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Derik'e gitmişti

01 Aralık 2015 18:09

Veysi Polat

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mardin’in Derik İlçesi’nde çıkan olaylar sırasında hastaneli oldu.

Alınan bilgiye göre HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Doğrul, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve HDP eski Milletvekili Aysel Tuğluk, dün akşam Derik’e gelerek, çevre yolundan sokağa çıkma yasağının uygulandığı 8 mahalleden biri olan Bahçelievler Mahallesi’ne girdi. Geceyi burada geçiren milletvekilleri, sabah saatlerinde bulundukları evden çıkarak ilçe merkezine geçti. Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ile görüşmek isteyen gruba izin vermeyen polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Olayda HDP milletvekillerinden Meral Danış Beştaş ile Çağlar Demirel gazdan etkilendi. Fenalaşan Danış ve Demirel, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cevizpınar, Kale, Küçükpınar, Zeytinpınar, Bahçelievler, Söğütözü, Tepebağ ve Dağ mahallelerinde hâlâ sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 

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