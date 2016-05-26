HDP'li milletvekilleri dokunulmazlıklar için AYM'ye başvurdu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Meclis'te kabul edilen anayasa değişikliği teklifinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesine gelen HDP Anayasa Komisyonu üyeleri Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Mardin Milletvekili Erol Dora, hakkında dokunulmazlık fezlekesi bulunan ve düzenlemeden etkilenen HDP milletvekilleri adına mahkemeye başvuruda bulundu.

HDP Hukuktan Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un da eşlik ettiği heyet, AYM'ye düzenlemenin anayasaya aykırılık talebi üzerinden başvuruda bulundu.



HDP heyetine Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Asrın Hukuk Bürosu avukatları da destek verdi.