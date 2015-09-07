HDP'li milletvekilinden Kürtçe soru önergesi

HDP Siirt Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım, okullarda seçmeli olarak verilecek Kürtçe dersler ile ilgili yaşanan sorunları Kürtçe olarak sunduğu önergeyle TBMM’nin gündemine taşıdı. Önergenin Türkçesini de paylaşan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya, sunduğu önergede “Kürtçe (Kurmanci, zazaki) dersini vermek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerini başarı ile bitirip atanmaya hak kazanan Kürtçe öğretmen adayı kaç kişi vardır?” diye sordu.

Yıldırım soru önergesinde, Kürtçe derslerinin 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde müfredata girdiğini, aşamalı olarak okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında yer almasının öngörüldüğünü hatırlattı. Ancak hükümet yetkililerince Kürtçe öğretmenlerinin atanacağının belirtilmesine rağmen atanmadığını belirten HDP’li milletvekili, okullarda da seçmeli Kürtçe dersinin fiilen işletilmediği ve ders materyallerinin öğrencilere ulaştırılmadığı yönünde sorunlar ortaya çıktığını öne sürdü.

Yıldırım, verdiği önergede şu ifadelere yer verdi: “Kürtçenin günlük yaşamda yoğun bir şekilde yer aldığı Kürt illerinde Kürtçe sınıflarının oluşmaması bir çelişki doğurmuştur. Bunun sebepleri araştırıldığında okullarda Kürtçe dersinin okul yöneticileri tarafından seçilmesinin engellendiği tespit edilmiştir. Buna göre okullarda seçmeli Kürtçe dersi ile ilgili; okullarda derslik yetersizliği, Kürtçe öğretmenlerinin olmadığı, Kürtçenin gereksiz olarak değerlendirilip öğrencilerin diğer derslere yönlendirilmesi, seçmeli ders dilekçelerinin öğrenci ve velilere ulaştırılmaması gibi problemler tarafımıza ulaşmıştır. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da bugüne kadar Kürtçe dersinin kaç öğrenci tarafından seçildiğine ve açılan Kürtçe sınıflara dair kamuoyuna herhangi bir tutarlı açıklama yapmamıştır.”

Yıldırım’ın önergede sorduğu bazı sorular şu şekilde:

– Kürtçe (Kurmanci, zazaki) dersini vermek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerini başarı ile bitirip atanmaya hak kazanan Kürtçe öğretmen adayı kaç kişi vardır?

– 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında Kürtçe (Kurmanci, Zazakli) dersi kaç öğrenci tarafından seçilmiş ve kaç tane Kürtçe sınıfı açılmıştır?

– 2015-2016 eğitim döneminde 12 Kürtçe (Kurmanci, Zazaki) öğretmeni atanacaktır. Bu dersi vermek üzere atanacak Kürtçe öğretmeni sayısı neye göre belirlenmiştir? Bu sayı yeterli midir?

- Türkiye sınırları dahilinde Zazacayı konuşan milyonlarca insan bulunmasına rağmen Zazaca dersini vermek üzere sadece 1 Zazaca öğretmeninin atanacak olması Zazaca konuşan halka hakaret değil midir?