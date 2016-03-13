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HDP'li Mehmet Emin Adıyaman'ın evini polis bastı
"Her ne kadar yasalar çiğneniyor olsa da mevcut hukuk kuralları içinde suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isterim"
libeyköy'de bulunan evi sabah saatlerinde polislerce basılan HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, 'Türk- faşist diktatörlüğü artık evimize kadar giriyor' diyerek, hukuk dışı uygulamalar karşısında sessiz kalmayacaklarını kaydetti.
Dicle Haber Ajansı'da (DİHA) yer alan habere göre; HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın İstanbul Alibeyköy'de bulunan evi, sabah saatlerinde TEM Şube polisleri tarafından basıldı. Adıyaman'ın evine giren polis, evde bulunan Adıyaman'ın kardeşini darbederek gözaltına aldı.
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