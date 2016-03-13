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HDP'li Mehmet Emin Adıyaman'ın evini polis bastı

"Her ne kadar yasalar çiğneniyor olsa da mevcut hukuk kuralları içinde suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isterim"

13 Mart 2016 16:41

libeyköy'de bulunan evi sabah saatlerinde polislerce basılan HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, 'Türk- faşist diktatörlüğü artık evimize kadar giriyor' diyerek, hukuk dışı uygulamalar karşısında sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Dicle Haber Ajansı'da (DİHA) yer alan habere göre; HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın İstanbul Alibeyköy'de bulunan evi, sabah saatlerinde TEM Şube polisleri tarafından basıldı. Adıyaman'ın evine giren polis, evde bulunan Adıyaman'ın kardeşini darbederek gözaltına aldı. 

 

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