HDP'li Mehmet Emin Adıyaman'ın evini polis bastı

libeyköy'de bulunan evi sabah saatlerinde polislerce basılan HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, 'Türk- faşist diktatörlüğü artık evimize kadar giriyor' diyerek, hukuk dışı uygulamalar karşısında sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Dicle Haber Ajansı'da (DİHA) yer alan habere göre; HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın İstanbul Alibeyköy'de bulunan evi, sabah saatlerinde TEM Şube polisleri tarafından basıldı. Adıyaman'ın evine giren polis, evde bulunan Adıyaman'ın kardeşini darbederek gözaltına aldı.

AKP gladyosu barbarlığa devam ediyor Milletvekili kimliğimi göstermeme rağmen İstanbul da zorla evime giren polis kardeşimi göz altına aldı.