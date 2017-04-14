HDP’li Mahmut Toğrul’dan referandum tahmini

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda yürütülen kampanyaların eşit şartlarda olmadığını belirtirken 'Evet' diyenlerin devletin tüm olanaklarını kullandığını ancak süreçte 'Hayır' demenin çok kolay olmadığını ve bu şekilde halka ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "Tüm eşitsizliklere rağmen halkımızın pazar günü sandıkta 'hayır' diyeceğini düşünüyorum. Pazar günü sandıklardan Türkiye genelinde yüzde 56-57 oranında 'hayır' çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Referandumdan beklentilerinin aksine 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin bir yıl içerisinde yerel ve genel seçim olmak üzere iki kez daha sandığa gideceğini öne süren HDP'li Toğrul, şöyle dedi:

"Referandumdan 'evet' çıkarsa bir yıl içinde iki seçim görünüyor. 'Evet' çıkması durumunda önce yerel, ardından genel seçim yapılacak. 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağını temizlemek için şu anki koşullar doğru bulunmuyor, 'evet' çıkarsa bu özgüvenle siyasi ayağa dokunmak için önce durumlarını gözden geçirmek adına yerel seçim ardından genel seçime gidecek. Böylece darbe girişiminin siyasi ayağı olarak gördükleri, görecekleri ya da kendi içlerindeki muhalif görünen kesimleri bertaraf etmek için iki seçim ortaya koyacaklar. Ancak 'hayır' çıkması durumunda cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı, hükümet gibi sorunlar olmadığı için ve 317 milletvekili ile Ak Parti'nin tek başına iktidarı göz önüne alındığında toplumun önüne yeni seçim koymak için güçlü bir tezleri kalmıyor. 'Evet' denilene kadar sandık getirmek halkın kararına şirk koşmak olacaktır ve daha büyük tepki toplar. Bu gerekçelerle 'hayır' çıkması durumunda en az bir yıl seçim olmayacağı kanaatindeyim. 2019'da yerel seçimler olacak, hatta genel seçimleri AKP'nin bazı gerekçelerle 2020 yılına uzatma ihtimali olacağını bile düşünüyorum."