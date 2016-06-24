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HDP'li Mahmut Toğrul: Vekillerimiz ortak savunmayı Kürtçe okuyabilir

HDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekeler savcılıklara gönderilmeye başlandı

24 Haziran 2016 02:22

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, dokunulmazlıkları kaldırılan zorla ifadeye götürülme durumunda hazırlanan ortak savunma metninin isteyen vekiller tarafından Kürtçe de okunabileceğini söyledi.

Dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili yasanın onaylanmasından sonra HDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekeler savcılıklara gönderilmeye başlandı. HDP'nin aldığı karara göre hiçbir vekil davet üzerine, savcılığa ya da mahkemeye gidip ifade vermeyecek.

Hukukçulara göre, bu durumda savcılık ya da mahkeme HDP'liler hakkında 'zorla götürülme' kararı çıkarabilir. HDP'nin aldığı karara göre, polis zoruyla ifadeye götürülme durumunda, ya bütün vekiller hazırlanan ortak savunma metnini savcıya sunacak ya da sözlü olarak okuyacak.

Rûdaw'a konuşan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, zorla ifadeye götürülme durumunda dahi, haklarındaki hiçbir suçlamaya yanıt vermeyeceklerini, sadece ortak savunma metnini okuyacaklarını belirtti.

Toğrul, partide bir karar alınmasa da isteyen vekillerin, hazırlanan ortak savunmayı Kürtçe de okuyabileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Biz, bizimle ilgili açılan davanın içeriğine girmeyeceğiz. Ortak bir savunma metnimiz var. Türkçe hazırlanmış. İşin doğrusu gündeme gelmedi ama bu metin Kürtçe de hazırlanabilir. Bu metni Kürtçe okuyan arkadaşlarımız da çıkabilir. Ama şu an böyle bir kararımız yok."

 

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