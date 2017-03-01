HDP’li Leyla Zana hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol kararı uygulanan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 3 ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında hazırlanan 156 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Anayasa’nın 83. maddesi uyarınca Zana’nın eylemlerine ilişkin hazırlanan 3 fezlekenin TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne "Yasama Dokunulmazlığının" kaldırılması talebiyle gönderildiği hatırlatıldı.

6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 20. madde gereğince Zana’nın fezlekelerde yer alan eylemlerine ilişkin dokunulmazlığının kaldırıldığı ifade edilen iddianamede, soruşturma dosyalarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gereğinin takdir ve ifası bakımından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anımsatıldı.

İddianamede, PKK’nın Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) kuruluşu, yapısı, amaçları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye yer verildi. Abdullah Öcalan’ın DTK’nın kurulması için talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Zana’nın, DTK’nın özerkliği inşa etmek amacıyla örgütsel çalışmaları için kullandığı, "Diyarbakır Belediyesi Konuk Evi" olarak adlandırılan yere birçok kez gelip gittiği ve burada yapılan toplantılara katıldığının tespit edildiği iddia edildi.

Zana, 8 Şubat’ta Diyarbakır’da gözaltına alınmış, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.