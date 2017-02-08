HDP’li Leyla Zana, adli kontrol şartıyla serbest

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı. Zana, adli kontrol talebiyle mahkeme sevk edildi. Zana sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zana'nın yol kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı.

Zana, Diyarbakır Adliyesi'ne götürülmüştü.

Zana, Ağrı'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yemin krizi

17 Kasım'da Zana, TBMM'de yemin ederken "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" deyince geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yemini geçersiz saymıştı.

Zana, 2011’deki Meclis’teki milletvekili yemin töreninde de "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" ifadesini kullanmıştı.

Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti 1991 seçimlerinde bir kısım DEP adaylarını kendi listesinden aday göstermişti. Bu milletvekillerinden Leyla Zana ve Hatip Dicle 6 Kasım 1991 günü TBMM’de milletvekilliği yemin töreninde Kürtçe konuşunca yemin krizi çıkmıştı.

Kimdir?

1991 Türkiye genel seçimleri'nde, bölge kadınlarının büyük desteğini aldığı bir seçim çalışması sonrasında zamanın Sosyaldemokrat Halkçı Parti listesinden Diyarbakır milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

6 Kasım 1991'de, TBMM 19. Yasama Dönemi için yapılan yemin töreninde, başında Kürt ulusal renkleri olan bir bantla, Türkçe başladığı yemini Kürtçe "Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına ediyorum" cümlesiyle tamamlaması nedeniyle meclis salonunda tepkiyle karşılaştı.

2 Mart 1994'te [ ABD'de yaptığı bir konuşma yüzünden, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Orhan Doğan, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak'la beraber milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldı. Ertesi gün dokunulmazlıkları kaldırılmış olan diğer 5 milletvekiliyle birlikte gözaltına alındı.

17 Mart 1994'te, grup arkadaşları Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Aralık 1994'te yasadışı örgüt üyeliği suçundan mahkûm olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hapishane yılları boyunca uluslararası barış kuruluşlarının ve insan hakları derneklerinin 8 Haziran 2004'te Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

TBMM 24. Dönem Diyarbakır, 25.ve 26. Dönem Ağrı milletvekili.

59 vekilden 12'si tutuklu

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken ve milletvekilleri Leyla Birlik, Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım, Ferhat Encü ve Abdullah Zeydan 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ise 7 Kasım 2016’da tutuklandı.

Gözaltına alınan Ziya Pir, Sırrı Süreyya Önder, İmam Taşçıer, Hüda Kaya, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Lezgin Botan, Nadir Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk yurtdışında bulunuyor.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasında yargılanan ve dosyaları ayrılan HDP vekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında zorla getirilme karar vermişti.

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve HDP vekili Besime Konca da 13 Aralık'ta tutuklandı.

Birlik ise 4 Ocak 2017'de tahliye edildi.

HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken 30 Ocak'ta tahliye edildi.

Gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adana milletvekili Meral Danış Beştaş savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak 30 Ocak'ta tutuklandı.

Ayhan Bilgen’in 31 Ocak'ta tutuklanmasıyla tutuklu HDP'li vekil sayısı 12'ye yükseldi.