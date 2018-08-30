HDP'li Kürkçü'nün avukatı: Zorla getirme emri düzenlenmedi

HDP Onursal Başkanı ve 25.-26. Dönem İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün avukatı Mustafa Bayram Mısır, Anadolu Ajansı'nın dün yayınladığı Kürkçü hakkında “zorla getirme kararı” olduğu haberle ilgili Bianet'e konuştu.

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre Kürkçü’nün avukatı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi normal çağrı kağıdıyla Kürkçü'yü 03.10.2018 saat 09.00'da duruşmaya davet etti. Kürkçü de bu tarihte duruşmaya katılacak.

13.06.2018'de Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Talimat Tensip Zaptı'nda duruşmanın 03.10.2018’de görüleceğini belirtti.

“Bu kağıtta rutin bir uygulama olarak ‘Sanığın zorla getirilmesi’ ifadesi yer aldı. Yargılamayı bizzat yürüten Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi talimatında bu yönde bir karar yer almıyor. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi de tensip tutanağında zorla getirme ifadesine rağmen müvekkilimizi normal davetiyeyle duruşmaya çağırdı.

"Hakim, 'zorla getirme' ifadesini rutin işlem olarak tensip tutanağına yazmış"

“Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi aslında talimat mahkemesi, esas mahkeme değil. “Zorla getirme” ifadesini rutin işlem olarak tensip tutanağına yazmış hakim. Normal olarak devam eden yargılama süreci dışında bir gelişme söz konusu değil. Yeni bir gelişme değil.

“AA bu rutin yargılama sürecini bu şekilde neden servis ettiğini bizim bilmemiz mümkün değil.

“Bu kararın alındığı tarih 13.06.2018. Kürkçü de normal davetiye ile mahkemeye davet edilmiş durumda şu aşamada. Bu davetiyede gelmediği halde zorla getirileceği belirtildiği için 03.10.2018 tarihinde kendi savunmasını sunacak.”

9.5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ertuğrul Kürkçü hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.