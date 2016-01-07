Meclis Başkanı ile görüşen HDP'li Kürkçü: Çatışmaları sonlandırmak için bir adım atılabilir

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü. Görüşme, "Türkiye'de alevlenen çatışmalar ve barış yolunun açılması konusunda Meclisin sorumluluk üstlenmesi" üzerine yapıldı.

TBMM'de yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kürkçü, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) sözcüsü olarak bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini dile getirdi. Kürkçü, görüşmenin HDP adına yapılan bir görüşme olmadığını vurguladı.

"HDP ile hükümet arasında bir köprü inşa etme konusunda da herhangi bir misyon üstlenmedik" diyen Kürkçü, Meclis'in eli kolu bağlı durmak yerine bir adım atması gerektiği konusundaki taleplere cevap vermesi isteğiyle Meclis Başkanı ile görüştüklerini ifade etti.

Meclisin devreye girmesi talebiyle yazdığı mektubu verdiğini anlatan Ertuğrul Kürkçü, Meclis'in barış içinde yaşama hakkını güvence altına alması gerektiği ve bu çatışmalarda taraf olmaması gerektiğini vurguladı. Hükümet ile halkın başbaşa kalması halinde çatışmaların daha da şiddetleneceği konusundaki kaygılarını da Meclis Başkanı'na ilettiğini ifade eden HDP İzmir Milletvekili, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanı inisiyatif alma konusunda açık bir taahhütte bulunmamasına rağmen mesajımızın alındığını düşünüyoruz. Bu doğrultuda bir adımın hemen olmasa da atılması konusunda bir ışık gördüğümü söyleyebilirim. O anlamda doyurucu olduğunu söylesem yanıltıcı olmaz."

Demokratik Toplum Kongresi'nin deklarasyonu ve 12 Eylül'de İstanbul'da yapılan barış konferansının sonuç bildirgesini Meclis Başkanı'na ilettiğini belirten Ertuğrul Kürkçü, "Çıkış yolları konusunda Meclisin de düşünebileceğini ifade ettim. Meclis Başkanı bulunduğu konum gereğinden olsa gerek burada da herhangi bir reaksiyon almadık. Bağlayıcı sözler etmekten kaçınsa Meclis'in bir araştırma yapması konusunda olumlu yaklaştığını söyleyebiliriz. Umarım yetkilerini harekete geçirme konusunda işe yarayacaktır. Ziyaretimiz, harekete geçirmesi için kritik bir hamle olmuş olabilir" şeklinde konuştu.