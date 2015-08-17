HDP'li Kürkçü: Her seçimde Erdoğan'ı olduğu yere çakacağımızdan eminiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de yönetim değişmiştir" sözlerini değerlendiren HDK sözcüsü ve eski İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel, "10 Ağustos'tan bu güne rejim değişikliği oldu da bu ülkenin niye haberi yok?" diye sordu. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise “Erken ya da değil, her seçimde Tayyip Erdoğan'ı gerileteceğimizden, onu olduğu yere çakacağımızdan eminiz" diye konuştu.

HDK Eş Sözcüsü Sebahat Tuncel ve HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cezayir Toplantı Salonu'nda gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “İster kabul edin ister etmeyin; Türkiye'de yönetim sistemi değişmiştir” açıklamasını eleştiren (HDK) Eş Sözcüsü Sebahat Tuncel, “Rejim değişikliği olmuştur' diyor. Kimsenin haberi yok. Ne oldu rüya mı gördü. 10 Ağustos'tan bu güne rejim değişikliği oldu da bu ülkenin niye haberi yok. Bu rejimi değiştirmek istiyor. Rejim değişikliğine halkların onay verdiğini düşünmüyoruz” dedi.

Suruç'ta 33 kişinin yaşamını kaybettiği patlamanın ardından, olayın arkasındaki güçlerin açığa çıkarılması için herhangi bir adım atılmadığını ifade eden Tuncel, “Suruç'taki katliamı bahane eden AKP hükümeti, 'DAİŞ'e operasyon yapıyorum' diyerek yönünü Kürt özgürlük hareketine çevirdi. Aslında bu saldırılarıyla DAİŞ'e destek olmaya devam etti" şeklinde konuştu.

Demokratik siyaset yürütmek konusunda ısrar ettiklerini belirten Tuncel, “7 Haziran öncesi HDP'yi baraj altında bırakıp demokratik siyasetin dışına itme yaklaşımı şimdi de devam ediyor. Özünde yapılan şey demokratik siyaset alanını daraltmaktır. Demokrasiye alan açmadığınız sürece, şiddete alan açarsınız. Demokrasinin olmadığı yerde, başka araçlar devreye girer. Bu araçların devreye girmesini istemediğimiz için bu açıklamaları yapıyoruz. Demokratik siyasette ısrar ediyoruz" dedi. Tuncel, “Herkes masanın nasıl devrildiğini konuşuyor. Ama kimse masanın yeniden nasıl kurulacağını konuşmuyor" eleştirisinde bulundu.

Başkalarının çocukları üzerinden...

Toplumun geniş kesimlerinden barış talebi geldiğini söyleyen Sebahat Tuncel, “Bu kadar geniş bir kesim barış isterken kim ve niye savaşı istiyor. Ahmet Davutoğlu 'biz çocuklarımızı feda etmekten çekinmeyiz' diyor, kimin çocuklarını feda ediyorsunuz. Ölen askerlere bakın. Hepsi yoksul, emekçi insanların çocukları. Kendi çocuklarını feda etmiyorlar. Başkalarının çocukları üzerinden siyaset yapıyorlar, rant devşiriyorlar" diye konuştu.

Konuşmasına çözüm sürecinin devamına yönelik açıklamalarla devam eden Tuncel konuşmasını şöyle sürdürdü: “AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz. Bu yaşananlar sadece Kürtleri değil, bütün Türkiye'yi etkiler. Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını, demokratik siyasetin önünün açılarak derhal müzakere masasına dönülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu yolun tek bir çözümü var. O da müzakerelerin başlaması, Dolmabahçe mutabakatına dönülerek müzakerelerin bir an önce başlatılması."

HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise erken seçim istemediklerini ancak erken seçim olacaksa da daha adil ve daha saydam bir seçim süreci kurgulandıktan sonra seçime gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kürkçü, “Erken ya da değil, her seçimde Tayyip Erdoğan'ı gerileteceğimizden, onu olduğu yere çakacağımızdan eminiz. Türkiye'de çatışma sürerken, silahlar devredeyken adil bir seçim yapılabileceğini düşünmek için insanın deli olması gerekir" dedi.

HDP'nin baraj altında kalma ihtimalinin olmadığını söyleyen Kürkçü, “Hedefimiz yüzde 20'dir. O nedenle Tayyip Erdoğan şimdiden uzlaşma yolunu bulsaydı iyi olurdu. Mecbur kaldığımız her seçimi kazanacağımızdan eminiz” dedi. HDP Parti Meclisi üyesi Bercan Aktaş'ın twitter'da Şemdinli'de şehit edilen özel harekat komiseri Ahmet Çamur hakkında yazdığının sorulması üzerine Kürkçü, “Partimizin görüşleri eş başkanlar, parti sözcüleri ve sorumlular tarafından ifade edilir. Maalesef twitter'da bir şeyi söylemeniz an meselesi. Bence talihsiz bir anında ifade etmiş. Ben olsam, partimiz olsa öyle demez, bunu düzeltmek isteriz" diye konuştu.