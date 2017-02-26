HDP'li Kürkçü: Erdoğan’ı bir kere daha yenebiliriz

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, referandum çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi durumunda 7 Haziran'daki başarının tekrar edilebileceğini söyledi. Kürkçü, “Bunu yapabiliriz bunun önünde hiçbir engel yok. Bu umutsuz kavgada Erdoğan’ı bir kere daha yenmemiz mümkündür yeter ki gözümüzü hedeften ayırmayalım” diye konuştu.

dihaber’de yer alan habere göre, Demokratik Alevi Derneği İzmir Şubesi, HDP İzmir Milletvekilli Ertuğrul Kürkçü'nün katılımıyla bir kafede kahvaltı verdi. HDP il ve İlçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi, kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda ilk önce konuşan Dernek Eş Başkanı Hüseyin Ozan, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, bu sürecin tüm inançlar için hem çok önemli hem de çok kritik olduğunu söyledi.

“Bunu yapabiliriz”

Kürkçü de, Türkiye’de sadece Alevi ve Kürt kimliğinin baskı altında olmadığını ifade ederek, ezilen ve ötekileştirilen bütün sınıfların Türkiye’de demokrasi ve özgürlük için bir arayış ve ortak üreyiş içinde olduklarını kaydetti. Bir ödeşme anının yaklaştığını ifade eden Kürkçü, referandum çalışmalarının inanç ve kararlılıkla sürdürülmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 7 Haziran’da olduğu gibi bir kere daha yenebileceklerini söyledi. Kürkçü, “Bunu yapabiliriz bunun önünde hiçbir engel yok. Bu umutsuz kavgada Erdoğan’ı bir kere daha yenmemiz mümkündür yeter ki gözümüzü hedeften ayırmayalım” şeklinde konuştu.

Gazeteci Turabi Kişin de Türkiye’de normal bir süreçten geçilmediğini vurguladı. AKP’nin başkanlık sistemine giden yolda önce basını susturmaya çalıştığını dile getiren Kişin, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile onlarca televizyon, gazete, radyo ve haber ajansının kapatıldığını anımsattı. Kapatılan basın yayın kuruluşlarının Türkiye’de tüm halk ve inançları temsil ettiğini sözlerine ekleyen Kişin, her şeye rağmen dimdik ayakta durduklarını söyledi.