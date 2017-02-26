T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Kürkçü: Erdoğan’ı bir kere daha yenebiliriz

“Bunun önünde hiçbir engel yok”

26 Şubat 2017 19:21

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, referandum çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi durumunda 7 Haziran'daki başarının tekrar edilebileceğini söyledi. Kürkçü,  “Bunu yapabiliriz bunun önünde hiçbir engel yok. Bu umutsuz kavgada Erdoğan’ı bir kere daha yenmemiz mümkündür yeter ki gözümüzü hedeften ayırmayalım” diye konuştu.

dihaber’de yer alan habere göre, Demokratik Alevi Derneği İzmir Şubesi, HDP İzmir Milletvekilli Ertuğrul Kürkçü'nün katılımıyla bir kafede kahvaltı verdi. HDP il ve İlçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi, kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda ilk önce konuşan Dernek Eş Başkanı Hüseyin Ozan, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, bu sürecin tüm inançlar için hem çok önemli hem de çok kritik olduğunu söyledi.

“Bunu yapabiliriz”

Kürkçü de, Türkiye’de sadece Alevi ve Kürt kimliğinin baskı altında olmadığını ifade ederek, ezilen ve ötekileştirilen bütün sınıfların Türkiye’de demokrasi ve özgürlük için bir arayış ve ortak üreyiş içinde olduklarını kaydetti. Bir ödeşme anının yaklaştığını ifade eden Kürkçü, referandum çalışmalarının inanç ve kararlılıkla sürdürülmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 7 Haziran’da olduğu gibi bir kere daha yenebileceklerini söyledi. Kürkçü, “Bunu yapabiliriz bunun önünde hiçbir engel yok. Bu umutsuz kavgada Erdoğan’ı bir kere daha yenmemiz mümkündür yeter ki gözümüzü hedeften ayırmayalım” şeklinde konuştu.

Gazeteci Turabi Kişin de Türkiye’de normal bir süreçten geçilmediğini vurguladı. AKP’nin başkanlık sistemine giden yolda önce basını susturmaya çalıştığını dile getiren Kişin, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile onlarca televizyon, gazete, radyo ve haber ajansının kapatıldığını anımsattı. Kapatılan basın yayın kuruluşlarının Türkiye’de tüm halk ve inançları temsil ettiğini sözlerine ekleyen Kişin, her şeye rağmen dimdik ayakta durduklarını söyledi.

ETİKETLER

ertuğrul kürkçühdpizmirerdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24