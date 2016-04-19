HDP'li Kürkçü: Davutoğlu soruma cevap vermekten kaçtı; Türkçe resmi dil olsaydı Türkçe konuşurdum

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda İngilizce olarak "Güneydoğu'daki operasyonlar ne zaman sona erecek?" sorusunu Türkçe sormamasına tepki gösteren Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kürkçü "AKPM'nin iki resmi dili var: Fransızca ve İngilizce. Eğer Türkçe resmi dil olsaydı elbette Türkçe konuşmayı tercih ederdim" dedi ve Davutoğlu'nun sorulan soruya cevap vermekten kaçtığını söyledi.

Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'na hitap eden Davutoğlu, Kürkçü'nün söz alarak Güneydoğu'daki operasyonların ne zaman sona ereceğine ilişkin olarak İngilizce sorduğu soruya tepki gösterdi. Davutoğlu, "TBMM’yi temsilen Sayın Kürkçü’nün saygı gereği AB’nin resmi dili olarak Türkçe’nin kabul edildiği bu günde bir Türk başbakanla Türkçe konuşmasını tercih ederdim" ifadesini kullanmıştı.

Ertuğrul Kürkçü'nün Ahmet Davutoğlu'na yanıtı şöyle:

Ahmet Davutoğlu'nun sorularıma yanıt vermekten kaçmak için başvurduğu "Türkçe konuşma" mugalatasına yanıtlar:

AKPM'nin iki resmi dili var: Fransızca ve İngilizce. Eğer Türkçe resmi dil olsaydı elbette Türkçe konuşmayı tercih ederdim.

2015'ten itibaren AKPM parlamenter meclisinde, Alm., İng., Fr., İt. Rus., İsp. ve Yunancanın yanında Türkçe çeviri de sunuluyor.

Ancak toplantı kayıtları, yazışmalar, başvurular, açıklamalar, internet yayını ve sosyal medya yayınları resmi dillerde yapılıyor.

Resmi dillerde yapılmayan konuşmalar resmi kayıtlara çevirmenlerin dile hakimiyetine ve çeviri hızına bağlı olarak geçiyor.

Muhataplarınıza düşüncenizi aracısız anlatmak yerine, ister istemez fikrinizi aşındıran bir çeviriye bağlı kalmakta ısrar anlamsız.

AKPM'de TR kamuoyuna değil, düşüncelerimizi bize hak vermesini beklediğimiz başka halkların temsilcilerine sesleniyoruz.

İng. mesajım, yüzde 99'u İng. konuşan AKPM üyelerine aracısız ulaştı ve kayıtlara kendi sözcüklerimle geçti. Herkes dediğimi anladı.

Başbakanın sorularıma verecek cevabı yoktu. AKPM'ye seslenmek yerine iç piyasaya "Türkçe konuş" mugalatasını sundu ve AKPM'de kaybetti.

Sorum basitti: "Kürt sorunun çözümü için savaştan başka bir yol düşünüyor musunuz?" O, "Son terörist temizleninceye kadar hayır" dedi.

AKPM çoğunluğu gözünde, TR'de milliyetçi kampanya gaz vermek için barışa yaslanan bir lider olmaktansa bir savaş ağası konumuna düştü.

Davamızı anlatmaya devam edeceğiz, Türk'e Türkçe, Kürt'e Kürtçe Avrupalılara anladıkları dilde. Anlayan anladı. Mugalata boşuna.

Eski AKPM başkanı Mignon, AKP'nin izleyici sıralarını amigolarla doldurup tezahürat yaptırmasını kınadı ve elbette alkışlandı.

Eski Türkiye raportörü Durieu da protestoya katıldı: "Hayatımda böyle şey görmedim.