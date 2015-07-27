HDP'li Kürkçü: Cumhurbaşkanı'nın savaş talimatı verme yetkisi var mı?

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Meclis'e, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün yanıtlaması istemiyle "Topyekün savaş talimatı vermeye Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var mı?” diyen bir soru önergesi verdi.

Kürkçü, önergede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Temmuz’daki “İç güvenlik yasası çıkarıldıktan sonra, hala yüzleri kapalı, silahlarla, İstanbul’da bile rahatlıkla yürüyebiliyorsa bizim de maalesef güvenlik noktasında zaafımız var demektir. Bende ilgili arkadaşlarıma talimat verdim, yürütemezsiniz dedim” açıklamasını da hatırlattı.

Bianet'te yer alan habere göre; Kürkçü, Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanlığı’nın kanunla belirlenmiş görev ve yetkileri bakımından bu talimatın hukuki/idari dayanaklarını ve söz konusu talimatın güçler ayrılığı ilkesiyle bağdaşıp bağdaşmadığını sordu.

HDP'li milletvekili, son günlerde gerçekleşen operasyonların detaylarını da sorarken, Abdullah Özdal ile Günay Özarslan’ın öldürülmesiyle ilgili bakanlığın herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmadığını da sordu.

'Talimatın içeriği nedir?'

Önergenin gerekçesinde PKK’ye yönelik askeri operasyon, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Cizre ve Lice gibi bölgelerdeki askeri harekatlar, Lice’deki yangın, Cizre’de 21 yaşındaki Abdullah Özdal’ın polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi, İstanbul’daki operasyonlar sırasında öldürülen Günay Özarslan’ın cenaze töreninin polis tarafından engellenmesi, Eğitim-Sen’in de içinde olduğu sendika ve demokratik kitle örgütlerine baskınlar ve Büyük Barış Yürüyüşü’nün valilikçe yasaklanmasına değinen Kürkçü, şu soruları sordu:

* Cumhurbaşkanı’nın “ilgili arkadaşlarıma talimat verdim” diyerek sözünü ettiği kişi ve kurumlar arasında şahsınız ve Bakanlığınız bulunmakta mıdır? Cumhurbaşkanı tarafından Bakanlığınız’a iletilmiş bir talimat var mıdır? İletilmişse talimatın içeriği nedir?

* Böyle bir talimat söz konusu ise, Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanlığı’nın kanunla belirlenmiş görev ve yetkileri bakımından bu talimat hangi hukuki/idari mevzuata dayanmaktadır? Cumhurbaşkanından talimat aldığınız doğru ise, talimatın gereği olan uygulamaların sonuçlarını Cumhurbaşkanına aktardığınız siyasi ya da idari bir mekanizma bulunmakta mıdır?

* Söz konusu talimat, Anayasa’da tanımlanan güçler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmakta mıdır? Bağdaşmakta ise Anayasal ve yasal dayanağı nedir?

'Tutuklananların kaçı IŞİD, kaçı PKK bağlantılı?'

* Yukarıda sözü edilen operasyonlar kapsamında kaç kişi gözaltına alınmıştır? Kaçı IŞID bağlantılı, kaçı PKK bağlantılı, kaçı diğer sol örgütlerle bağlantılı dosyalar kapsamında işlem görmüştür?

* Sözü edilen operasyonlar kapsamında savcılığa sevk edilerek tutuklanan kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı IŞID bağlantılı, kaçı PKK bağlantılı, kaçı diğer sol örgütler bağlantılı dosyalar kapsamında tutuklanmıştır?

* Operasyonlar kapsamında demokratik bir hak olan basın açıklaması hakkının kullanılmasının engellenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri hangi illerde kaç basın açıklaması veya toplantı ve gösteri yürüyüşünü engellenmiştir? Bu engellemeler sonucu kaç kişi gözaltına alınmıştır?

'Güvenlik güçleri kaç kişi öldürdü?'

* Sözü edilen operasyonlar sırasında Bakanlığınızın yetki alanı içinde kaç kişi güvenlik güçlerince öldürülmüştür? Adları, cinsiyet ve yaşları nedir? Bu operasyonlar sırasında kaç güvenlik gücü mensubu hayatını kaybetmiştir? Öldürülenlerle ilgili adli ve idari soruşturmalar hangi safhadadır?

* Cizre’de kolluk kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Abdullah Özdal ile ilgili Bakanlığınız soruşturma başlatmış mıdır? Başlatmışsa bu soruşturmanın içeriği nedir?

* Günay Özarslan’ın yargısız infaz edildiğine dair yapılan açıklamalarla ilgili Bakanlığınız soruşturma başlatmış mıdır? Başlatmışsa bu soruşturmanın içeriği nedir?

* Günay Özarslan’ın cenazesinin ailesi ve yakınları tarafından defnedilmesinin güvenlik güçleri tarafından engellenmesinin nedeni nedir? Alevi inancı sahiplerinin ibadethane olarak kabul ettikleri Cemevi’ne biber gazı ve tazyikli su ile saldıran güvenlik güçleri hakkında hukuki veya idari işlem yapılmakta mıdır?

* Lice’de askeri operasyon sonucu çıkan yangının söndürülmesinin Valilik tarafından engellendiği iddia edilmektedir. Bu engellemenin sebebi nedir? Söz konusu Vali hakkında herhangi bir hukuki/idari işlem başlatılmış mıdır?