HDP'li Konca'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası!

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya Batman'da yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis verildi.
Mahkeme Konca'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Ne olmuştu?
Besime Konca Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanmıştı.
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılandı.
3 Mayıs'ta görülen duruşmada hakkında yurtdışı yasağı konularak tahliye edildi, ancak savcılık itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs'ta Konca hakkında yakalama kararı verdi.
Konca 29 Mayıs 2017'de Batman'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Konca yeniden tutuklandı.
Tutuklu HDP vekilleri
HDP'nin Besime Konca'yla birlikte, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 vekili tutuklu bulunuyor.
Tutuklu vekiller şöyle:
Selahattin Demirtaş - HDP Eş Genel Başkanı
Figen Yüksekdağ - HDP Eş Genel Başkanı (Milletvekilliği ve HDP üyeliği 21 Şubat 2017'de düşürüldü)
İdris Baluken - Diyarbakır Vekili
Selma Irmak - Hakkari Vekili
Gülser Yıldırım - Mardin Vekili
Ferhat Encü - Şırnak Vekili
Abdullah Zeydan - Hakkari Vekili
Ayhan Bilgen - Kars Vekili
Çağlar Demirel - Diyarbakır Vekili
Burcu Çelik - Muş Vekili
Besime Konca - Siirt Vekili