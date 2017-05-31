T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Konca'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası!

3 Mayıs'ta tahliye olan Konca, 29 Mayıs'ta tekrar tutuklanmıştı

31 Mayıs 2017 19:47

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya Batman'da yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis verildi.

Mahkeme Konca'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Besime Konca Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanmıştı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılandı.

3 Mayıs'ta görülen duruşmada hakkında yurtdışı yasağı konularak tahliye edildi, ancak savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs'ta Konca hakkında yakalama kararı verdi.

Konca 29 Mayıs 2017'de Batman'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Konca yeniden tutuklandı.

Tutuklu HDP vekilleri

HDP'nin Besime Konca'yla birlikte, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 vekili tutuklu bulunuyor.

Tutuklu vekiller şöyle:

Selahattin Demirtaş - HDP Eş Genel Başkanı

Figen Yüksekdağ - HDP Eş Genel Başkanı (Milletvekilliği ve HDP üyeliği 21 Şubat 2017'de düşürüldü)

İdris Baluken - Diyarbakır Vekili

Selma Irmak - Hakkari Vekili

Gülser Yıldırım - Mardin Vekili

Ferhat Encü - Şırnak Vekili

Abdullah Zeydan - Hakkari Vekili

Ayhan Bilgen - Kars Vekili

Çağlar Demirel  - Diyarbakır Vekili

Burcu Çelik - Muş Vekili

Besime Konca - Siirt Vekili

ETİKETLER

besime koncahdphapismilletvekiliceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24