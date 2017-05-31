HDP'li Konca'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası!

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya Batman'da yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis verildi.

Mahkeme Konca'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Besime Konca Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanmıştı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılandı.

3 Mayıs'ta görülen duruşmada hakkında yurtdışı yasağı konularak tahliye edildi, ancak savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs'ta Konca hakkında yakalama kararı verdi.

Konca 29 Mayıs 2017'de Batman'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Konca yeniden tutuklandı.

Tutuklu HDP vekilleri

HDP'nin Besime Konca'yla birlikte, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 vekili tutuklu bulunuyor.

Tutuklu vekiller şöyle:

Selahattin Demirtaş - HDP Eş Genel Başkanı

Figen Yüksekdağ - HDP Eş Genel Başkanı (Milletvekilliği ve HDP üyeliği 21 Şubat 2017'de düşürüldü)

İdris Baluken - Diyarbakır Vekili

Selma Irmak - Hakkari Vekili

Gülser Yıldırım - Mardin Vekili

Ferhat Encü - Şırnak Vekili

Abdullah Zeydan - Hakkari Vekili

Ayhan Bilgen - Kars Vekili

Çağlar Demirel - Diyarbakır Vekili

Burcu Çelik - Muş Vekili

Besime Konca - Siirt Vekili