HDP'li Kerestecioğlu: Seçim ittifakı düzenlemesiyle oylar AKP ve MHP'nin hanesine yazılacak

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, AKP ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu ortak kanun teklifini değerlendirdi. 16 Nisan referandumunda yaşanan şaibe ve hukuksuzlukların yasal zırha büründürüldüğünü söyleyen Kerestecioğlu, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının artık geçerli hâle gelecek olmasının bunun en büyük kanıtı olduğunu savundu. Kerestecioğlu, teklifte açık, eşit, denetlenebilir ve demokratik seçim ilkelerini ortadan kaldıran çok sayıda düzenleme olduğunu belirtti.

Siyasi partilerin sandık kurulu belirleme haklarının bu düzenlemeyle elinden aldığını ifade eden Kerestecioğlu, bunun amacının açıkça sandık kurullarında çoğunluğu elde ederek her türlü kararı iktidarın lehine sonuçlandırmak olduğunu söyledi. Kerestecoğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda teklife ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Aslında gerçekten, hani, hangi sürede neyi anlatacağımı bilemiyorum bazen burada konuşmaya başlarken. Ama çok ciddi, başlı başına kendileri tartışılması gereken sorunlar var. Bir tanesi, AK PARTİ-MHP ittifak yasa teklifi tabii. En başta bu geliyor, seçim ittifakı olarak adlandırılan teklif ve bu seçim kanunlarında bazı değişiklikler içeren teklif Meclis Başkanlığına sunuldu.

"16 Nisan referandumunda yaşanan şaibe ve hukuksuzlukları yasal zırha büründürüyor"

Diğer hiçbir partiye danışmadan çoğunluğa güvenerek bir yasa hazırlayıp tüm Türkiye'ye bunu dayatmak artık demokrasiyi ve uzlaşı, istişare siyasetini tamamen terk ettiğinizin bir göstergesidir. Yasamanın adresi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Biz böyle biliyoruz. Önümüze getirilen teklifle bir kez daha demokratik bir zeminde, katılımcı bir şekilde, tartışmaya açık, kanun yapım sürecinin baypas edildiği ve Parlamentonun çoğunluk oligarşisiyle bir tür noter mercii olarak işletilmek istendiğini görüyoruz. Bu teklif öncelikle 16 Nisan referandumunda yaşanan şaibe ve hukuksuzlukları yasal zırha büründürüyor. Mühürsüz zarf ve oy pusulalarının artık geçerli hâle gelecek olması bunun en büyük kanıtı. Bunun dışında, teklifte açık, eşit, denetlenebilir ve demokratik seçim ilkelerini ortadan kaldıran çok sayıda düzenleme var.

Bunlardan biri, iktidarın emrinde olan -açıkça böyle söylemek gerekiyor- ve maalesef AKP il başkanları gibi davranan valilere sandık birleştirme ve taşıma yetkisinin verilmesi. Bir diğeri ise, sandık başkanlarının kamu görevlilerinden oluşturulacak olması. Bu, seçimlerin asli öznesi olan siyasi partilerin sandık kurulu belirleme haklarının ellerinden alınmasıdır ve bunun amacı açıkça sandık kurullarında çoğunluğu elde ederek aslında her türlü kararı iktidarın lehine sonuçlandırmak istemesidir. Oy pusulasında ittifak bölümünün geniş, belirli bir alanı kapsayacak olması, seçmen davranışını psikolojik olarak etkileyecek olması da bu bölümde oy verme ve hesaplama usulünün farklı olması yine eşitlik ilkesinin ihlalidir. Yani gerçekten aslında bütün düzenlemeler artık oyların hesaplanmasının AKP-MHP ittifakının hanesine yazılacak şekilde olmasına yönelik tasarlanmıştır ve biz, tabii, bu düzenlemenin daha çok tartışılacağını biliyoruz ama girizgâh olarak bunları söylemek istedik."

