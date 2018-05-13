HDP'li Kerestecioğlu: Millet İttifakı'nda HDP yer almak istedi ancak...

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Kerestecioğlu; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nda HDP'nin yer almak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi. Kerestecioğlu ayrıca, seçimler ikinci tura kalırsa kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyeceklerini ifade etti.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sunduğu programa konuk olan Kerestecioğlu, HDP'nin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğine dair söylentilere açıklık getirerek noktayı koydu. Kerestecioğlu, "Erdoğan'a asla oy vermeyeceğiz" dedi.

HDP'li Kerestecioğlu, "İkinci turda Erdoğan'a asla oy vermeyeceğiz. Bunun çok net olarak ifade edilmesi lazım bu konuda da tuhaf algı operasyonları yapılıyor" diye konuştu.

Kerestecioğlu, halkın sıfır baraj ittifakında bütün muhalefet partilerini görmek istediğini ancak HDP'yi dışladıklarını belirtti.

Kerestecioğlu, Millet İttifakı'nın içerisinde yer almak istediklerini de şu sözlerle anlattı:

"Bu bir pusula üzerinde ittifaktı. Aslında yani kimsenin ilkeler, demokrasi, nasıl bir ülke istiyoruz, neler olacak gibi bir masa etrafında oturup bununla ilgili kurmak istediği ittifak değil. Bu bir oy pusulasıydı, bu oy pusulasının içerisinde muhalefette olan partilerin yer almasıydı. Tabi ki biz bunun içerisinde yer almak istedik yani şimdi özellikle burada algı yönetimi yapılıyor sanki HDP istemedi diye. Hayır, öyle bir şey yok. Halkın ne istediğini görmemektir bu. Halk bunu istiyordu. Halk bütün muhalefetin o oy pusulasında birleşmesini istedi. Şuan sıfır baraj ittifakı HDP'ye baraj olmuş oldu. Demokrasi açısından üzüntü verici. Yoksa biz bütün barajları sıfırlayacağız buna yürekten inanıyoruz. HDP'nin bir baraj sorunu olmayacak."