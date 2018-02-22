HDP'li Kerestecioğlu: Kürtçe ıslık varmış, Türkçe'sini sizden bekliyoruz

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Dicle Üniversitesi'nde 2 öğrencinin ıslık çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alıp 27 yıla kadar hapis cezası istenmesini eleştirerek konuyu konuyu Meclis'e taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Dicle Üniversitesi'nde Nevruz kutlamaları sırasından ıslık çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki öğrenci hakkında 8 -27 yıl ceza talebi olduğunu gündeme getirince CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil “Kürtçe ıslık nasıl oluyor” diye şaşkınlığını dile getirdi.

Islık konusunda, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden gazeteci-yazar Musa Anter’in 1943 yılında Dicle Talebe Yurdu Müdürlüğü’nde yaşadığı bir olayı da anlatan Kerestecioğlu, “Tarihe geçsin: Kürtçe ıslık da varmış.Türkçe'sini sizden bekliyoruz” dedi.



TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda Kerestecioğlu’nun konuşması şöyle:



"Biz, sanıyorum, artık AK PARTİ'nin köye dönüş dediği -böyle bir ideali var diye sunuluyordu- ama şimdi köyden göçüşü politika hâline getirdiğini görmüş oluyoruz.Evet, halkevlerinden bugün onlarca insan yine barış dedikleri için gözaltına alındılar. Halkevlerinin yanında olduğumuzu ve barışın gerçekten aslında savunulması gereken şey olduğunu, savaşın değil, ifade etmek isteriz. Odalarımıza galiba zeytin dalları gönderiliyormuş, fideler, Cumhurbaşkanlığı tarafından, bunlar barışı simgeler, savaşı değil. Yani, gerçekten, zeytin fidelerinin bile kalkıp da savaş aleti olarak kullanılmasını da kınadığımızı ve "Barış!" diyen herkesin serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz.



Yani, bu gerçekten ifade etmeden geçemeyeceğim bir şey: Dicle Üniversitesinde 2 öğrenci Kürtçe ıslık çalıyorlar diye gözaltına alındı ve sekiz yıl ile yirmi yedi yıl arası ceza talebi var.



CEYHUN İRGİL (Bursa) - Kürtçe ıslık nasıl oluyor?



FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Kürtçe ıslık, evet. Yani, ben bir ıslık çalmak istiyorum, nasıl oluyor Kürtçe ıslık? Ama olmuş.



Musa Anter 1943 yılında Dicle Talebe Yurdu Müdürlüğü yaparken karakola çağırılmış. Siyasi şubede görevli polisler tarafından, Kürtçe ıslık çaldığı gerekçesiyle, tekme tokat dövülerek ağır hakaretlere maruz kaldığı hikâyeyi "Hatıralarım" kitabında anlatmış. Komiser demiş ki: "Ulan hainoğluhain, kusurunu biliyor musun?" "Yok." demiş Musa Anter. "Radyonuz yok mudur?" "'Var.' dedim." "Peki, pikabınız yok mu?" "'O da var.' dedim." "Peki, -bilmem ne oğlu bilmem ne- bu kadar güzel Türkçe plak varken ne -nokta nokta nokta- yemeye yurtta Kürtçe ıslık çalıyorsunuz?"



CEYHUN İRGİL (Bursa) - Ama bu ilginç bir konu, bunu dinleyelim hakikaten.



FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Açılmadı mikrofon.



BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Zapta geçmesin diye kapattı.



FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Zapta geçsin, geçsin, özellikle geçsin.



BAŞKAN - O ıslık nasıldı, bilmiyorum.



FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - "İşte, biz buradan geliyoruz aziz Türk ve Kürt gençleri." diye Musa Anter "Hatıralarım"ında yazıyor. Ve daha yeni aynı olay…



Evet, sekiz yıl ile yirmi yedi yıl arasında… Dicle Üniversitesinde okullarının bahçesinde çocuklar ıslık çalarak dolaşıyor ve ıslıkla bir marş çaldıkları iddia ediliyor. Onlar da "Yok, o marş da değil. Aslında Xelil Xemgin isimli Kürt sanatçının bir şarkısını biz söylüyorduk" diyorlar ve polisler apar topar alıyorlar, götürüyorlar.



Tarihe geçsin: Kürtçe ıslık da varmış. Türkçesini sizden bekliyoruz.